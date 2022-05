Plan antiinflación, insuficiente ante la crisis: diputados

Legisladores federales aseguraron que el plan anti inflacionario del Gobierno federal no es suficiente para salir de la crisis que vive el país, ya que necesita de un mayor diagnóstico.

En entrevista con La Razón, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, detalló que el plan no está apoyando al campo debido a que no hay estímulos para el sector.

“Deben generarse apoyos a la producción del campo, ya que ellos son los generadores de alimentos básicos; aparte de los productores. De lo contrario puede existir una afectación grave a la producción nacional”, dijo.

Hay un error de diagnóstico; hoy no tenemos una economía ficción y queda claro que los modelos presentados son del pasado

Juan Carlos Romero Hicks, Diputado del PAN

El diputado aseveró que los estímulos son necesarios para salir de la crisis, además de inversiones extranjeras que ayuden a atacar el problema.

Por su parte, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks dijo que al programa le falta análisis, ya que tiene un error de tratamiento, además de que queda claro que la estrategia para salir de la crisis corresponde al pasado.

“Hay un error de diagnóstico y de tratamiento; hoy no tenemos una economía ficción y queda claro que los modelos presentados son del pasado. Lamentablemente no va a funcionar porque desde el origen hay un error”, explicó.

Deben generarse apoyos a la producción del campo (…) De lo contrario puede existir una afectación grave a la producción nacional

Rubén Moreira, Diputado del PRI

El legislador dijo que la inflación es un fenómeno mundial, por ello se deben ver variables de carácter macroeconómico y lo que se tiene que ver es como el gobierno inyecta el gasto público en donde lo tiene que hacer, “pero no lo entiende y no entiende que no entiende”.

Por ello, sostuvo que se requiere de una política mucho más integral para salir, como inversiones, cuidar las finanzas públicas, así como evitar entregarlo a programas sociales en donde no hay obligaciones.

La Razón publicó este jueves que el Gobierno federal reconoció qué hay limitaciones para terminar con la inflación, por lo que presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía, que se logró bajo un acuerdo con empresarios, con el objetivo de estabilizar los precios y ampliar la demanda de alimentos básicos.