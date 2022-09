PAN plantea moción suspensiva para frenar dictamen sobre Guardia Nacional

De cara la discusión en el pleno del Senado del dictamen para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el PAN propuso una moción suspensiva para insistir en que se abra el debate en un parlamento abierto; sin embargo, ante la imposición de la mayoría, también prepara la acción de inconstitucionalidad.

El coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Julen Rementería, dijo que pese a que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados ya tienen la instrucción de avalar el dictamen, reiterarán su demanda para que se dé más tiempo para analizar el tema.

“Hoy haremos una moción suspensiva para que se retire el dictamen y tengamos la oportunidad de convocar a un parlamento abierto y entonces sí, con especialistas, conocedores del ramo y con la población bien informada, podamos definir sobre algo que es vital y que marcará el rumbo de este país”, aseveró.

No obstante, dijo que ante la evidente instrucción que recibieron las bancadas oficialistas para aprobar el dictamen, la oposición ya prepara la acción de inconstitucionalidad.

En ese sentido, también pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que una vez que el tema llegue a sus manos, lo resuelva a la brevedad.

“Si se llega a aprobar como parece, se presentará una acción de inconstitucionalidad y ojalá lo hagan pronto y no se tomen años en resolver, porque entonces ya estaría tarde el proceso y en una de esas ya hasta acabó este gobierno”, expresó.

Rementería, además, calificó como “una vergüenza” el hecho de que Morena y sus aliados actúen “como corderitos”, acatando las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador sin respetar la autonomía del Legislativo.

“Tuvo que venir ayer el secretario de Gobernación, en un acto que me parece hasta ominoso a pedir disculpas, según él, porque no asistió a su plenaria, pero al mismo tiempo para girar una instrucción y solicitar el cierre de filas a una propuesta que atenta contra la vida democrática, contra la seguridad pública en nuestro país, para poder lograr primero ayer en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos una mayoría, donde no le cambiaron un punto ni una cambia a las iniciativas y luego lo que parece ser algo anunciado a lo que se dará el día de hoy”, expresó.

Y en San Lázaro PAN insiste en que iniciativa no dede de aprobarse

El vocero del PAN, Marcos Aguilar Vega reiteró que esa fuerza política no aprobará ninguna reforma constitucional que extienda la participación militar en la Guardia Nacional.

Además, aseveró que la alianza Va por México y el futuro del país está en manos del PRI.

A través de un videomensaje destacó que para Andrés Manuel López Obrador es necesario una consulta popular para “validar” el engaño y ampliar el periodo en el que las fuerzas armadas permanecerán a cargo de las tareas de seguridad en el país, y por ello, expresó su aprobación a la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el PRI de extenderlo hasta el 2028, sin considerar que hasta hoy su presencia en las calles no ha frenado la ola de violencia que vivimos todos los días.

“La extensión de este periodo, además de que viola la Constitución que establece el carácter civil de la Guardia Nacional, representa el camino que construyen todos los dictadores en ascenso y ejemplos en el mundo hay muchos”, agregó.

El vocero de Acción Nacional destacó que no aprobarán ninguna reforma constitucional que extienda el plazo que limitaba la participación militar en la Guardia Nacional, la cual fue aprobada en su momento para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial.

“Pero dicho periodo ha sido usado exactamente en sentido contrario, para desmantelar las policías civiles federal, estatales y municipales, llevando al país por el camino incorrecto de la militarización”, destacó.

FBPT