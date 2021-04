Porfirio Muñoz a punto de renunciar a Morena; rechaza reforma al Poder Judicial

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, dejó el encierro de más de 13 meses que inició desde marzo de 2020 por la pandemia, y llegó a la Cámara de Diputados para rechazar el “insensato proyecto” para reformar el poder judicial.

El legislador de 87 años de edad, quien fue el primer Presidente de la Cámara de Diputados de oposición en 1997, caminó desde su curul hacia el estrado en medio de aplausos, erguido, sonriente, fuerte.

“Los muertos que agritos quereis matar, gozan de cabal salud”, fueron sus primeras palabras desde la tribuna.

El morenista acudió para oponerse el transitorio que prevé ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Aseveró que lo hizo por un tema de “dignidad” como parlamentario.

“Este es un tema de dignidad, me opongo con toda la fuerza de mis ser a una violación tan flagrante, innecesaria, y absolutamente revertible a la constitución”, declaró el abogado constitucionalista, quien contendió por la Presidencia de la República Mexicana en el año 2000.

Denunció presiones desde “otros poderes" y dijo que: “Se está pisoteando la dignidad de las personas, yo digo a mis compañeros del partido, no somos rebaño, no somos manada, no somos cardumen, somos diputados de la nación y hemos jurado cumplir con la constitución y habremos de imponerla”.

A la mitad de su participación, en donde recibió preguntas de casi una veintena de diputados, lo que prolongó su intervención por hora y 40 minutos, comenzó a buscar con la mirada al coordinador de Morena en San Lázaro: “¿Por qué no está aquí el coordinador de nuestro grupo parlamentario?”.

Minutos más tarde, Mier Velazco se hizo presente, y Muñoz Ledo le reclamó de ser impositivo: “Nacho, Nacho Mier, no transmitas instrucciones, no se vale, tú eres una persona de bien, traigo el nombre dos compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías”.

El coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, reviró, y sentenció que la justicia está por encima del derecho, por lo que avalarán el dictamen: “Entre derecho y justicia un transformador, un liberador, un revolucionario, opta por la justicia, el conservadurismo opta por el derecho, el liberador, y somos parte de un movimiento liberador, opta por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. No nos pida a sus compañeros, con todo respeto, que optemos por el derecho, porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad, que no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto”

Finalmente, Muñoz Ledo volvió a dirigirse a Ignacio Mier, y lo denunció de querer acallar su voz, y tenerlo al borde de la renuncia.

“¿Por qué me tienen al borde de la renuncia del partido?, ¿por qué me dejaron cuando la campaña electoral de Morena?, ¿Por qué me negaron por unanimidad la Comisión de Elección del Partido?, ¿por qué la comisión de Honor y Justicia del Partido declaró que yo no podía ser electo?, te repruebo, ¿por qué esa conspiración?, yo no creo que venga desde arriba, quieren callar mi voz, están equivocados, y te digo, esta es la última afrenta, de ninguna manera acallarán mi voz”.