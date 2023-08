Posición del PAN contra los libros de texto son de gobiernos fascistas: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseveró que las recomendaciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, sobre los libros de texto, corresponden a posiciones de gobiernos fascistas, que quemaban este tipo de materiales.

Entrevistada después de sostener un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Regiomontana, en Monterrey, Nuevo León, reconoció que no hay leído los materiales que se utilizarán en el próximo ciclo escolar.

Sin embargo, rechazó que su contenido se de una “ideología tremenda” y defendió que hay muchos temas que deben conocer los estudiantes mexicanos.

“Tengo que ser franca, no he leído los libros de texto, pero lo que sí he leído son muchas de las opiniones tanto de quien hizo los libros de texto, al propio Presidente de la República y a otras personas que han estado hablando y esta idea de que viene una ideología tremenda al interior de los libros de texto, pues en realidad no lo es y más bien es que hoy se abren muchas cosas en los libros de texto que es importante abrir al conocimiento de los niños y que el humanismo siempre sea parte de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas”, declaró.

Pese a que insistió que no revisó los materiales, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México remarcó que lo que no se puede aceptar son las posiciones “fascistas” del PAN.

“Lo que sí no estoy de acuerdo es esto que dijo el presidente del PAN de que arranquen las hojas, porque eso habla de una posición que solamente se puede vincular con posiciones de gobiernos fascistas que quemaban libros”, subrayó.

Cuestionada sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que consideraba como posibles contendientes para 2024 al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, comentó que considera positiva la participación de los jóvenes.

“Conozco a Samuel, no he tenido el gusto personal de conocer a Luis Donaldo, pero sí ellos desean participar, me parece bien que participen”, indicó.

Respecto a los problemas de inseguridad en Nuevo León, Sheinbaum dijo que lo principal es que entre todos trabajen por la gobernabilidad.

“Es importante siempre trabajar por la gobernabilidad de un lugar, que participen todos por la gobernabilidad, así lo hicimos y que no haya este golpeteo que ha habido principalmente hacia el gobernador, donde se pone primer los intereses partidarios”, consideró.

fgr