PRD rechaza propuesta de PRI para armar a familias 

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, afirmó que su bancada no acompañará la propuesta anunciada ayer por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para dar armas de alto calibre a familias y que enfrenten a criminales.

Entrevistado en San Lázaro, el diputado afirmó que la iniciativa que impulsará el Revolucionario Institucional tampoco fue consultada con la alianza Va por México, que integran también el PAN y PRD, según le afirmó el dirigente del partido del sol azteca, Jesús Zambrano.

Argumentó que la iniciativa esbozada por el tricolor va en contra del “planteamiento histórico” del partido que apuesta por la pacificación del Estado mexicano y la no militarización del país.

No podemos, históricamente, haber planteado estar en contra de la militarización y de la Guardia Nacional y acompañar una propuesta que arme a la gente. No, el PRD no acompañaría en el eventual caso que esto formalmente se propusiera