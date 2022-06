PAN no apoya propuesta del PRI para armar a los ciudadanos; “es muy mala idea”, dice

El PAN en el Senado señaló que no apoyaría la propuesta del PRI para permitir que los ciudadanos se armen, porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El coordinador de la bancada, Julen Rementería, dijo que no conoce con precisión la iniciativa propuesta por el presidente del tricolor, Alejandro Moreno, pero justificó que dadas las condiciones de violencia que atraviesa el país es lógico que se presenten este tipo de planteamientos.

Sin embargo, al ser cuestionado durante una entrevista con los medios de comunicación en el Senado si el blanquiazul la avalaría, indicó que no considera viable el respaldo de su partido.

“No puedo, realmente no podría yo pensar en que la pudiera avalar primero hasta que no la conozcamos, no la conocemos, y lo que, insisto, la seguridad la debe de garantizar, por eso de entrada yo diría: no la apoyaríamos, de entrada yo diría: no la apoyaríamos, pero quiero conocerla.

“No la apoyaríamos, ¿por qué? Porque el monopolio de la fuerza lo tiene que ejercer el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, punto, entonces no tiene por qué tener que haber una población armada”, declaró.

El senador por Veracruz aseveró que armar a la población para combatir el crimen es muy mala idea, por lo que reiteró sus críticas respecto a que la política de abrazos no balazos del gobierno federal no ha funcionado.

