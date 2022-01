PRD reprocha que Gobierno federal cruce los brazos ante violencia de género

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que México es uno de los países más peligrosos para las mujeres , ya que los delitos van al alza y las autoridades federales se mantienen con los brazos cruzados.

"Desafortunadamente no se ha hecho nada por protegerlas, por garantizarles su derecho a una vida libre de violencia, al contrario, cada año durante el marco del análisis y discusión del presupuesto, Morena ha avalado el recorte a decenas de programas con los que se les protegía a ellas y a sus familias , ya no hay recursos para las casas refugio, no hay recurso para las estancias infantiles", destacó en un comunicado.

El líder del sol azteca señaló que Andrés Manuel López Obrador dijo al inicio de su sexenio que sería el Presidente más feminista, aunque aclaró que se le olvidó, al grado de acusar al movimiento de ser producto del neoliberalismo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2021 cerró con un ligero aumento en feminicidios al pasar en 2020 de 949 a 966, de acuerdo al último reporte.

Zambrano señaló que en México se empeñan en centrar la atención, recursos y energía en proyectos que han demostrado ser inservibles , "¿por qué mejor ese recurso no lo destina a la protección de las mujeres y a generar políticas públicas que acompañen su desarrollo y el de sus familias", aseveró.

