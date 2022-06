PRD respalda a Sandra Cuevas.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que brindarán todo el apoyo y acompañamiento a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas luego de darse a conocer este lunes la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sobre su destitución por un año.

“Arteramente inconstitucional e ilegal la destitución de la alcaldesa Sandra Cuevas, es una venganza política de la Padierna y la delincuente electoral, la corcholata presidencial y regenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum. No vamos a permitir que gane a la mala lo que perdieron en las urnas”, destacó en un comunicado.

El perredista dijo que se tienen 15 días para apelar la destitución, por ello su inhabilitación no será inmediata, además, agregó que no permitirán que se siga violentando a la oposición de esa manera, ya que lo calificó como una persecución política.

Es claro que estamos ante una persecución política, no hay más, siguen con coraje porque no aceptan que la alcaldía Cuauhtémoc se ganó de una manera limpia y justa, esta cacería que han implementado se tiene que terminar, no vamos a permitir que quieran arrebatarnos a la mala lo que se ganó a la buena en las urnas