Enfilado, proceso de alta litigiosidad; se acumulan ya más de 80 denuncias

La litigiosidad ya se asoma en el proceso electoral presidencial. Aunque apenas van a iniciar las precampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha resuelto ya más de 80 denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña en contra de aspirantes presidenciales, coaliciones, partidos y diversos actores, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En más de la mitad de los casos, en 42, la autoridad electoral ha encontrado elementos relacionados con promoción anticipada para favorecer o afectar, principalmente, a las dos aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Esto ha incluido al Presidente López Obrador, que también ha sido uno de los más denunciados en esta etapa, con 15 quejas en su contra, las que han derivado en múltiples llamados del INE para que respete los procesos electorales.

Oficialmente, las precampañas para la Presidencia de la República comenzarán el próximo 20 de noviembre; sin embargo, desde julio, cuando tanto en Morena y sus aliados y el Frente Amplio por México (FAM) iniciaron sus procesos internos para definir a sus candidatos presidenciales, hay un cúmulo de 81 quejas registradas por el instituto, por incurrir en proselitismo para posicionar con anticipación a las principales aspirantes.

El mayor número de denuncias ha sido en contra de Xóchitl Gálvez, abanderada del Frente Amplio por México, con 21, seguida de Claudia Sheinbaum, con 18.

Apenas van a iniciar las precampañas y la prioridad debe ser que prevalezca la equidad, por eso se han tomado determinaciones importantes, tanto para las aspirantes presidenciales como para el Presidente

Claudia Zavala, Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE

A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, el INE ha resuelto desde bajar publicaciones en redes sociales, que ha sido la principal instrucción girada por el órgano electoral, hasta pedirle al Presidente de la República abstenerse de hacer comentarios de índole político-electoral, así como retirar pintas en bardas, espectaculares y lonas.

Ante la participación de funcionarios federales o locales en actos, sobre todo, de Sheinbaum, el instituto también ha remitido diversos asuntos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que resuelva lo correspondiente al posible uso indebido de recursos, lo cual todavía está pendiente.

Aunque estas 81 quejas corresponden a los últimos meses, a partir de que se iniciaron los procesos internos de los partidos, de manera previa a julio, la Comisión de Quejas y Denuncias registró hasta 500 recursos en contra de las actividades de Morena y más de 60 en contra de la coalición opositora del PAN, PRI y PRD.

Para la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, las revisiones y verificaciones que han hecho como autoridad electoral están apegadas a la legalidad, que es precisamente lo que han infringido los principales actores de la contienda.

“Se han emitido medidas cautelares, algunas se han rechazado, pero también se han hecho llamados serios para que quienes participan en el proceso electoral, respeten las leyes, el Estado de derecho, que es lo que debe privilegiarse, porque la constante ha sido buscar los límites de la ley y, a partir de ahí, incurrir en alguna ilegalidad.

“Por eso se han hecho constantes llamados desde la autoridad electoral para que eviten caer en este tipo de faltas. Apenas van a iniciar las precampañas y la prioridad debe ser que prevalezca la equidad, por eso se han tomado determinaciones importantes, tanto para las aspirantes presidenciales como para el Presidente, todo en apego a la legalidad”, manifestó.

La consejera electoral se refirió a las medidas cautelares que se tomaron, por ejemplo, para restringir en espacios cerrados los eventos de las giras de Claudia Sheinbaum, así como las múltiples medidas cautelares en contra de Xóchitl Gálvez por presuntos actos anticipados de campaña.

Apuntó que, en la resolución de algunas denuncias, incluso se documentó la evidencia de actos proselitistas con tintes electorales, que es por lo que han sido estrictos, para garantizar la equidad.

Mier acepta derrota; va por lugar en el Senado

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se dobló, aceptó su derrota en el proceso interno de Morena para buscar la gubernatura de Puebla y aseguró que ahora trabajará por conseguir un lugar en el Senado de la República.

“Acepté encabezar la primera fórmula para el Senado. Para mí, la más importante, la ecuación social, la ecuación política que nos sustenta, es que nos organizamos para ganar todos. Se gana para todos o se pierde sólo para uno y ustedes no van a perder, se los digo. Conmigo no va a perder nadie”, señaló, en un encuentro en Puebla.

Durante la asamblea ordinaria del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, Mier dijo que “nunca realizaremos alguna acción que dañe a nuestro movimiento. Siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia ciudadana.

“A pesar de los logros alcanzados, reconocemos que falta mucho por hacer; el próximo año no sólo se elegirá al Presidente de la República, sino el rumbo de la nación, el de continuar y transformar, o la restauración del viejo régimen”, agregó.

Cabe destacar que Mier Velazco no se presentó el viernes pasado a la lectura de resultados de los sondeos llevados a cabo en Puebla en la elección del coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, pero informó en ese momento que hablaría con su estructura territorial para saber qué seguía para él.

“Apoyaremos directrices de la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Nos sumamos al combate frontal en contra de la corrupción. Nos acercamos a la sociedad. Combatiremos cualquier forma de sectarismo en nuestro movimiento”, dijo, ante integrantes de su equipo de trabajo este domingo.

El legislador recordó que “pude haberme dedicado los últimos 20 días a un proyecto personal en Puebla. Pero yo decidí que mi proyecto particular no podía estar por encima del proyecto de transformación de la vida pública y me quedé para aprobar un presupuesto en beneficio de México”.

Asimismo, anunció el plan de acción del Instituto Mexicano para la Transformación, compuesto por siete puntos que, señaló, buscan coadyuvar en la edificación del segundo piso del movimiento de transformación en Puebla.

Van 60 senadores anotados para conservar su escaño



La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, dio a conocer que 60 integrantes de todos los grupos parlamentarios notificaron su intención de buscar la reelección.

Señaló que, hasta el momento, han sido 60 de los 128 senadores los que ya presentaron su carta de intención para participar en los procesos internos de sus partidos, para buscar la elección consecutiva, lo que representa 46.9 por ciento de los integrantes de la Cámara alta.

Aunque no precisó los datos respecto a quiénes son los senadores que buscarán continuar en su cargo por otro periodo de seis años, en la Cámara alta estiman que podría incluso rebasar el 65 por ciento de los integrantes de la actual Legislatura.

De hecho, la presidenta del Senado apuntó que este es un proceso nuevo en la historia reciente de México, por lo que estimó que “serán muy pocos los que no busquen” la oportunidad de reelegirse.

El pasado 20 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los Lineamientos sobre Elección Consecutiva para Senadurías y Diputaciones Federales, por ambos principios, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, los cuales permitirán, por primera vez en la historia electoral del país, la reelección senatorial, ya que, en el caso de los diputados, ya habían participado en el primer proceso.

Además, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o coalición que originalmente los haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Entre los senadores que abiertamente se han referido a la posibilidad de reelegirse o que perfilan hacerlo se encuentran, por Morena, Cristóbal Arias, Imelda Castro, Navor Rojas, José Ramón López Leal y hasta Olga Sánchez Cordero; sin embargo, en el último caso se registró inconformidad en el partido por su postura en torno a los temas que impulsan en contra del Poder Judicial. Por el PT se prevé que buscará reelegirse la coordinadora Geovanna Bañuelos, en tanto que, por el PRI, reconoció su interés por mantener la continuidad de su trabajo en el Senado el sinaloense Mario Zamora.

Aunque en el PAN no han precisado, se contempla entre los posibles aspirantes a la reelección a los senadores José Alfredo Botello, Gina Cruz, Minerva Hernández, Juan Antonio Martín del Campo y María Guadalupe Saldaña. Entretanto, de la bancada de MC se estima a José Luis Pech, quien todavía deberá ver si cumple con los requisitos, entre otros.

Batres reconoce a García Harfuch por aceptar nominación de Brugada

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció que el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch mostró “espíritu colaborativo y unitario” al aceptar que por cuestión de género la precandidata de Morena en la Ciudad de México sea Clara Brugada.

En conferencia de prensa, Batres mencionó que “no es fácil que haya colaboración en coyunturas políticas; sin embargo, “él (Harfuch) mostró su voluntad de colaboración y eso es fundamental”.

Insistió en que la actitud del extitular de la SSC “se agradece mucho, porque eso va a beneficiar todo el proceso”, además confirmó que va a jugar un papel relevante en lo que sigue.

Batres reiteró que continúa la labor de transformación para seguir marchando juntos ya que los aspirantes “van a ayudar en las etapas que vienen”.

Respecto a la designación de Clara Brugada como precandidata, Martí Batres expresó que tiene una muy buena opinión de ella, porque ha sido testigo de su trayectoria política y sabe que “lo va a hacer muy bien”.

“La primera vez que la escuché hablar en un evento fue en 1991, donde ella estaba haciendo una labor en diversas colonias de la capital, con una visión social y feminista”, remarcó.

Consideró que dentro de Morena el proceso interno se realizó de manera “impecable”, pues se cumplió con la ley, con la paridad de género y con lo establecido en la convocatoria.

“Se cumplió con los elementos de la convocatoria, es decir, con la encuesta y con la paridad de género; tengo muy buena opinión de los participantes que quedaron”, sostuvo.

En cambio, opinó que la designación de un aspirante único del PAN dentro del Frente Amplio en la Ciudad de México, “fue un acto de cero democracia”.

Apuntó: “Hace meses que el Presidente dijo lo que iba a pasar, ya se sabía que en el lado conservador Claudio X. González iba a poner a Xóchitl en lo nacional y a Santiago en lo local; ninguna sorpresa”.

El mandatario señaló que el Frente Amplio está llevando un proceso sin participación ni democracia, a diferencia de los aspirantes de Morena, quienes realizaron encuentros con la ciudadanía.

Batres Guadarrama agregó que en la alianza había otros buenos candidatos y ejemplificó que el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, era uno de ellos.

En tanto, diputados locales del PAN y del PRI celebraron el acuerdo entre aspirantes panistas y la dirigencia de este partido para que el alcalde de Benito Juárez con licencia, Santiago Taboada, sea el precandidato único del blanquiazul a la Jefatura de Gobierno.

El coordinador del PAN en el Congreso local, Federico Döring, señaló que el concentrarse en un único candidato es un evento que fortalece, ya que hay una contienda real que se dará contra otros aspirantes.

Subrayó: “Hay varios aspirantes en el PRI y cuando menos uno en el PRD, entonces, es bueno ir unificándonos para tener mejores probabilidades de éxito y consolidar el proyecto de Taboada”.

Döring aprovechó para mandar un mensaje al partido guinda: “Estoy muy agradecido con Morena por haber regalado 14 puntos porcentuales con la decisión que tomaron hace unos días, sabremos aprovechar y capitalizar mucho en el Frente”.

A su vez, la diputada panista Ana Villagrán celebró la designación anunciada el sábado en su partido y comentó que “Taboada ha sido un alcalde distinguido durante años, somos políticos que venimos de una misma generación y no somos improvisados”.

Villagrán dijo a La Razón que dentro de la alianza Va por la Ciudad de México “el PRI todavía va a dar la batalla, pero yo haría un llamado para que los ataques no sean personales y entiendan que en este momento la alianza nos necesita prudentes y humanos”.

Su compañera de bancada Claudia Montes de Oca opinó que la decisión de ungir a Taboada fue “un acto de unidad”, que fortalece a Acción Nacional.

Y Luis Chávez García, también panista, consideró que la nominación del alcalde de Benito Juárez “fue lo mejor que puso pasar”.

“SIN COLORES”. En su oportunidad, la diputada del PRI Silvia Sánchez Barrios aseveró: “No sé cómo haya sido su proceso de designación, pero lo aplaudo y lo celebro, es un gran político y sabemos que su alcaldía es de las mejores en cuestión de seguridad; apuesto a que Taboada puede ser un muy buen Jefe de Gobierno”.

En tanto, el aspirante del tricolor, Adrián Rubalcava, llamó a trabajar “por una ciudad unida, sin divisiones ni confrontaciones”, en donde se hable con la verdad y no se engañe a la población.

Rubalcava realizó un recorrido por colonias de la alcaldía Azcapotzalco, durante el cual se pronunció por mantener la unidad dentro de la alianza y expresó: “Si ustedes esperan que yo me convierta en un representante del Frente que critique, que señale, que acuse, que se victimice, ése no soy yo”.

Añadió que las elecciones se ganan “no en el Internet, en las encuestas o en el TikTok; éstas se ganan en las lecherías, en los tianguis, en los mercados, tocando puerta por puerta”.

El funcionario dijo ser un hombre “que suma, que construye, que ama a la comunidad, sin importar colores; trabajaré con toda la comunidad de la ciudad, porque quiero que construyamos una ciudad unida, una ciudad de amor y con valores”.

Más tarde, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, difundió en sus redes sociales un videomensaje en el que señaló seguirá en la competencia, “y espero poder contar con mis partidos, con los que llegué a gobernar la Cuauhtémoc, con el PAN, con el PRI y con el PRD”.

Agregó que la Ciudad de México necesita a estos partidos para competir, para ganar y para mejorar la calidad de vida de la gente, “para que gobernemos con amor”.

Sheinbaum da respaldo a Huacho en Yucatán



La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, señaló que en 2024 Yucatán tendrá que elegir entre transformación o corrupción y manifestó su confianza en el triunfo de Joaquín Díaz Mena.

Junto con Mario Delgado y los otros aspirantes a la candidatura morenista en el estado, como Verónica Camino Farjat, Raúl Paz Alonzo y Jorge Carlos Ramírez Marín, acompañó al Huacho en el arranque de su precampaña por la gubernatura.

“El próximo año vamos a tomar una decisión muy importante en nuestro país y en Yucatán, la decisión que va a tomar el pueblo de México es si queremos seguir avanzando por el camino de la transformación o queremos regresar al pasado. Si Yucatán quiere seguir con el PRIAN o comenzar una nueva historia de felicidad e igualdad, ¿qué quiere Yucatán, transformación o corrupción?”, expresó.

En su discurso, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que, a diferencia de los políticos del pasado, los miembros de la Cuarta Transformación no van a traicionar a los yucatecos ni al país.

“Yo gané la encuesta para seguir el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El camino de nuestro país sigue siendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, subrayó.

Sheinbaum aseveró que Yucatán ha tenido una negra historia durante 36 años y aprovechó para también hacer un recuento de los gobiernos que antecedieron a Andrés Manuel López Obrador.

“Tuvimos uno de los primeros presidentes que se robó la presidencia y que instauró un modelo que generó desigualdad, pobreza, que privatizó las empresas públicas y que ya no queremos acordarnos de él, pero hay que recordarlo para saber lo que es el pasado, (Carlos) Salinas de Gortari, privatizó todo y dejó una crisis económica al siguiente presidente (…). Después vino otro presidente, (Ernesto) Zedillo, que recientemente dijo que México estaba en peligro porque podía perder la democracia y nos dejó el Foabaproa, la deuda más grande que haya llegado el pueblo de México”, relató.

Acusó que con Vicente Fox en la presidencia —el nombre del exmandatario ameritó una rechifla por parte de los asistentes—, se impulsó el desafuero de López Obrador, y le dio a paso a quien, dijo, es “un usurpador, alguien que se robó la presidencia, Felipe Calderón, que se inventó una guerra contra el narco”.

Sheinbaum aseveró que después los gobiernos del PAN “le entregaron el gobierno a (Enrique) Peña Nieto, más corrupción, privilegios, simulación, usaron el gobierno solamente para engrandecer los bolsillos y seguir entregando los recursos de la patria”.

“Pero no contaban con la astucia del pueblo de México y en 2018 triunfó el Presidente López Obrador con toda la ayuda de su pueblo y todo cambió”, destacó.

Por ello, aseguró que, así como ella ganó la encuesta por la candidatura presidencial y ahora el Huacho Díaz Mena para la gubernatura de Yucatán, en 2024 “harán equipo para generar bienestar”.