Presidente de Argentina pide acabar con el capitalismo especulativo

Es momento de cambiar el capitalismo especulativo que permite que unos pocos hagan una fortuna en minutos y vuelve pobres cada minuto a millones de seres humanos por aquel capitalismo virtuoso donde unos invierten y otros trabajan para producir, dijo el presidente de Argentina, Alberto Ángel Fernández.

Durante su participación en la sesión solemne que le brindó el Senado de la República, el presidente de Argentina dijo que existe un mundo central que es controlado por las economías más poderosas y olvidan al resto de las naciones.

“De los países pobres de tanto en tanto se acuerdan de ellos, a veces les condonan deudas, a veces les hacen quitas. Pero en medio estamos los países de renta media a los que nadie atiende, ahí están muchos países latinoamericanos, estamos muy lejos de ser parte de ese mundo central y estamos muy cerca de parecernos a los países pobres, pero no nos dan los perdones que les dan a los pobres y nos tratan como si fuéramos ricos”, dijo el mandatario.

Lee más COVID-19: Proponen impuesto único a grandes fortunas para mitigar pandemia

Alberto Fernández reconoció que ante estas condiciones, América Latina vivía un regreso al conservadurismo que fue roto por la elección presidencial de México.

“Acá en México finalmente había llegado un hombre con planteos tan simples como enormes, un hombre que proponía ponerle contenido moral a la política, convertir la ética de la política en un elemento constante, un hombre que decía lo mismo que suelo decir yo, “ocupémonos de los últimos, primero los últimos”, manifestó.

Presidente de Argentina pide terminar con la desigualdad económica

El presidente de Argentina se pronunció por terminar con las desigualdades y los discursos excluyentes sino abrir a nuevas experiencias.

“Acá no importa cómo piensa cada uno, tenemos que ser capaces de construir en la diversidad. Acá no se trata de construir, como dije recién, un discurso único, se trata de escucharnos, de abrir nuestras cabezas. Tenemos los argentinos un Premio Nobel que es nuestro orgullo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que alguna vez dijo: “Los puños cerrados no siembran, solo siembran los puños que se abren”. Abramos nuestras cabezas, abramos nuestros puños y hagamos de América Latina el continente de la igualdad para sacarnos este triste estigma que hoy tenemos”, dijo Alberto Fernández ante el Senado Mexicano.