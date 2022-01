Presidente descarta necesitar hospitalización por reinfección

Luego de anunciar que dio positivo a Covid el pasado lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de un video transmitido en conferencia, que presenta ardor de garganta, ronquera y leve dolor de cuerpo, pero aclaró que no requerirá hospitalización.

Con termómetro electrónico y oxímetro en mano, el Presidente confirmó que su temperatura es de 36.1 grados, mientras que su oxigenación de 96, por lo que subrayó que “este mensaje es para informar cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”.

“¿Qué es lo que tengo? ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, expresó el mandatario.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que “lo más importante es no vencerse, aquí hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al creador, a la ciencia y, además, las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México, un abrazo”.

Por su parte, su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, informó a través de sus redes sociales que ella y su hijo Jesús Ernesto también se han aislado, aunque no presentan síntomas de la enfermedad.

“Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa”, escribió la esposa del Presidente en su cuenta de Instagram.

Gutiérrez Müller aseguró que el Presidente tiene buen ánimo y que este martes amaneció mejor, “con la misma fuerza que siempre lo ha caracterizado”, por ello le deseó que se recupere pronto.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, consideró que debido a que López Obrador presenta un cuadro leve de Covid-19, podría regresar a sus actividades normales el 17 de enero.

El funcionario detalló que aunque no es el médico del Presidente, la Secretaría de Salud está preparada para cualquier contingencia.

“Seguiremos estando, como desde hace mucho tiempo, en comunicación directa con él, para precisamente, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, salir adelante”, externó.

Alcocer Varela reiteró que los contagios por Ómicron duran en casos leves una semana, en comparación con las otras variantes del virus en las que los enfermos se recuperaban en dos semanas.

“Estamos preparados para cualquier contingencia, podemos y debemos estar preparados para toda la población, no hay ninguna diferencia, en este caso por lo tanto no hay más que ver al paciente que va evolucionando muy bien”, señaló.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la variante Ómicron tiene menos probabilidades de llegar a los pulmones, por lo que los contagiados presentan características parecidas a la de una gripe común.

“Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, incluso los segmentos de los bronquios principales, es por eso que tiene menor proporción de daño en los pulmones. Entonces el cuadro clínico por Ómicron es más parecido al catarro común”, detalló.

El funcionario puso como ejemplo el caso del Presidente López Obrador, quien presenta síntomas leves.

“Ayer que recibí la llamada del Presidente, noté que tenía un proceso de vías respiratorias altas, el caso de él nos ilustra lo que está pasando con Ómicron”, afirmó.

López-Gatell expuso que los incrementos de contagios que se han visto en la última semana, se tienen que ver por separado con las hospitalizaciones, ya que la vacunación ha ayudado.

El dato: El lunes, diversos políticos se pronunciaron sobre el contagio del Presidente Andrés Manuel López Obrador por Covid-19 y le desearon pronta recuperación.

Gabinete no contempla aislarse; “no hay síntomas”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que ningún funcionario del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado síntomas de Covid-19 en las últimas horas.

“Desde luego que algún compañero del equipo de trabajo que tuviese algún síntoma seguramente se tomarán las medidas preventivas”, destacó el encargado de la política interior del país al encabezar su primera mañanera en sustitución del mandatario federal.

El funcionario explicó que en las reuniones de seguridad que se tuvieron antes de que se supiera sobre el contagio del Presidente López Obrador se conservó la distancia y la ventilación, ya que las ventanas de los salones en Palacio Nacional estuvieron abiertas.

Adán Augusto López recordó que, el domingo y lunes pasados, él mismo sostuvo reuniones con el Ejecutivo federal, pero aseguró que mantuvo distancia y la portación del cubrebocas.

“No tengo yo ningún síntoma, creo que en todas mis actividades conservo la sana distancia, las medidas preventivas, pero no descarto la posibilidad de realizarla (una prueba de Covid)”, contestó tras ser cuestionado al respecto.