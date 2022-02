Presidente acusa golpismo de medios e insiste en críticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las críticas a su Gobierno realizadas por el periodista Carlos Loret de Mola, así como las diversas manifestaciones de apoyo al comunicador que surgieron el fin de semana, obedecen a una reacción “conservadora” y “golpista” en contra de la transformación del país.

“Hay quienes dicen que no son periodistas; sí son periodistas, nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados”, recalcó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario recordó que en el pasado existió un movimiento “nefasto” y “golpista” que atacó a Francisco I. Madero y que ahora la historia se repite con el periodista, quien se ha mostrado en contra del Gobierno actual.

“Es una historia que se repite y, cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo”, aseveró el mandatario.

Al mostrar nuevamente los supuestos sueldos de Loret de Mola, mencionó que todo lo hace en “legítima defensa”, porque se trata de un debate que se debe continuar, porque “el que nada debe, nada teme”.

“Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense cómo no dar a conocer esta información, si este señor se dedica a golpear no sólo al Gobierno, no sólo al Presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción”, subrayó.

No sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto. Cómo no dar a conocer esta información, si este señor se dedica a golpear no sólo al Gobierno, no sólo al Presidente, sino al proyecto de transformación

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El titular del Ejecutivo aseguró que sí puede solicitar datos del comunicador ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), puesto que, dijo, los medios de comunicación para los que trabajó son de interés público.

“Todos estos medios tienen que ver con lo público, todos. Son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado y es importante también el debate sobre esto; a ver qué nos dicen, no nos adelantemos”, enfatizó.

Indicó que, aunque no tiene elementos para confirmarlo, el foro virtual en Twitter y la tendencia con la frase “todos somos Loret” en apoyo al periodista, que se mostró el fin de semana, pudo deberse a una compra de “bots” en redes sociales.

Desde el Salón de la Tesorería, comentó que “no es de extrañarse” que personajes como Felipe Calderón, Vicente Fox y José Narro pudieran participar en dicho foro en favor del comunicador.

“Yo hasta celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como: ‘todos somos Loret’; imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza; afortunadamente no fueron muchos”, destacó.

López Obrador aclaró que, por ello, seguirá con la exposición del tema, pues no se va a dejar porque “el que se aflige, se afloja”: “yo los invito a seguir adelante y nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazos, porque soy ciudadano y tengo derecho a informar, pero sobre todo, a defender el proyecto”.

Confirma que José Ramón trabaja en KEI Partners

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su hijo, José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, supervisor honorífico del Tren Maya.

En conferencia, reafirmó las palabras de su hijo, al recalcar que no existe conflicto de interés, luego de los señalamientos por una casa que habitó en Houston, Texas, junto a su esposa Carolyn Adams.

“Lo que dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios; él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo”, explicó.

Aclaró que tanto José Ramón como su nuera, Carolyn Adams, trabajan en EU sin vinculación con el Gobierno: “el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso; el asunto es golpear”.

La compañía KEI Partners, donde labora López Beltrán, fue fundada por Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta, un conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces. El domingo pasado, José Ramón indicó que trabaja en esa compañía desde 2020 como asesor legal de desarrollo y construcción.

Ayer, usuarios de las redes sociales señalaron que la página de Internet de la empresa KEI Partners se creó 24 horas después de las declaraciones del hijo de López Obrador, y el periodista de Telemundo, Édgar Muñoz, visitó el edificio donde supuestamente están las oficinas de la compañía, en Texas, pero nadie le pudo confirmar que ahí estuviera la sede.

Por separado, el PAN, PRI y PRD reprocharon las acciones del Presidente para evitar que se dé una explicación concreta sobre los ingresos de su hijo José Ramón López Beltran y observaron que en lugar de clarificar el tema lo enredó más.

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Osorio, aseveró que ante las infracciones legales en las que incurrió el Ejecutivo federal al dar a conocer públicamente información sobre un ciudadano, como en el caso de Carlos Loret, le corresponde a la Consejería Jurídica de la Presidencia hacerse responsable de orientar al mandatario federal.

Avala empresa que hijo de AMLO es su empleado

La empresa KEI Partners confirmó que el hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, es parte de la compañía desde el año 2020. Además, puntualizó una serie de detalles ante lo que califica como reportes incorrectos de la prensa, y precisa que sus oficinas en Estados Unidos existen desde 2014.

Añadió que el sitio web www.keipartners.com no fue creado en las últimas horas, como se informó en México, sino que el dominio fue adquirido desde enero de 2019 y ha tenido actualizaciones periódicas.En lo que respecta al video para Royal Pines tampoco fue creado el domingo, sino que también existe desde 2019, e incluso fue exhibido para distintas firmas de arquitectura e ingeniería. Además, precisó que no tiene cuentas de redes sociales y únicamente abrieron una cuenta en Instagram.

Indicó que sus socios son Karla Wiedemann, Erika Chávez e Iván Chávez y detalla la especialidad de la firma: “KEI Partners se especializa en proyectos innovadores que respaldan la necesidad única y el crecimiento de las comunidades circundantes y está creando algunos de los desarrollos de propiedades de lujo más esperados de Texas. Estos desarrollos incluyeron Royal Pines, el club de resort urbano de lujo en marcha en el norte de Houston y Austin Wellness Collective Center, un centro de oficinas de alto nivel de 12 mil pies cuadrados”.