PRI e Indira Kempis denuncian precandidatura de Álvarez Máynez

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez arremetió en contra del PRI, luego que se dio a conocer que esa fuerza política denunció su registro.

En sus redes sociales detalló: “Para sorpresa de nadie, el PRI denunció mi registro. Los señores que se la pasan hablando de “no dividir a la oposición”.

El emecista dijo que como anteriormente señaló, se encuentra listo para la guerra sucia del partido tricolor. “¡Que sigan enseñando el miedo que nos tienen!”, aseveró.

Sin embargo, no solo el PRI denunció la precandidatura de Álvarez Maynéz, pues a ello se sumó la senadora Indira Kempis, quien impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ).

“Impugné la ‘precandidatura’ de Jorge Álvarez Máynez en el TEPJF. Movimiento Ciudadano viola sus propias reglas. En su convocatoria dice que hasta que se resuelvan todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas no pueden hacer otra designación”, detalló.

MC inicia proceso de registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial

Movimiento Ciudadano dio inicio al evento para el registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial único.

El coordinador de los diputados federales llegó acompañado por el líder nacional Dante Delgado y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El dirigente nacional emecista destacó que “el destino” les está dando la oportunidad de encabezar un proceso de innovación, que ahora encabezará Jorge Álvarez Máynez.

Afirmó que priorizarán la información hacia los ciudadanos y estableció que hay tres limitaciones en el partido: prohibido no informarse, prohibido no sumar y prohibido no innovar.

Con información de Magali Juárez.

