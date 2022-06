Priistas piden unidad y vitorean a “Alito” Moreno durante reunión de Consejo Político Nacional.

Entre otros asuntos, la reunión del Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo lugar en la sede nacional este miércoles, se convirtió en un evento en el que militantes priistas vitorearon al dirigente Alejandro "Alito" Moreno e hicieron un contundente llamado a mantenerse unidos.

Ante la observada caída del PRI en materia electoral, también urgieron volcar todos los esfuerzos necesarios de cara a los comicios de 2023, donde las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México estarán en juego.

Entre los discursos escuchados por dos horas, estuvo el del coordinador priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien atribuyó la crisis del partido, “que inició hace muchos años”, en haber marcado distancia de su militancia, cambiar de ideología y reformar sin contar con el respaldo popular.

Refirió como ejemplo la Reforma Educativa impulsada en sexenio priista, pues refirió que con ésta se insultó y se puso en duda al magisterio, pero “ahora se extraña que no podamos conseguir el voto de los maestros y las maestras”, cuestionó.

Por su parte, el gobernador electo de Durango, Esteban Villegas, aseguró que “el PRI está más vivo que nunca, estamos cada día más fuertes”.

No obstante, también realizó una crítica hacia algunos priistas, pues tras asegurar que en el tricolor todos son iguales, mencionó que “aquellos que han sido gobernadores, senadores, diputados federales, a veces son los que menos humildad le ponemos”.

Por ello, urgió demostrar que el partido regresará a sus orígenes y que no se puede golpetear al partido en momentos complejos.

“Que no nos confunda el triunfalismo… que no nos nublen las victorias, pero tampoco las derrotas, de esas se aprende, se madura.. El PRI junto es invencible”

En tanto, Rodrigo Fuentes Ávila y Erick Sevilla, dirigentes estatales en Coahuila y el Estado de México, respectivamente, ofrecieron mensajes para recordar que Alejandro Moreno se mantendrá al frente y reafirmar que se harán los esfuerzos necesarios por retener las gubernaturas que aún conserva el PRI.

“Tenemos un PRI con experiencia, con oficio; existen condiciones para ganar. Alejemos de nuestra mente, de una buena vez, la falsa idea que se quiere pensar de que el PRI está en la peor crisis de su historia, no nos vayamos por el enervante pesimismo ni por un optimismo ingenuo”, exclamó Sevilla.

Tras los múltiples coros de "¡Alito, amigo, el PRI está contigo!", Moreno Cárdenas tomó el micrófono y reiteró que “esta dirigencia cumplirá su mandato en los términos estatutarios".

"La voluntad de los priistas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda. Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado de los priistas. ¡Yo estoy con los priistas¡, ¡Yo me muero en la raya con los priistas!”