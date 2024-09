Proceso del PAN, entre quejas por anomalías

Sospechas, quejas, acusaciones de irregularidades y de votos dudosos son el panorama que priva en el PAN, un mes después del inicio del proceso de renovación de su dirigencia nacional.

Ana Teresa Aranda Orozco, presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la elección 2024, aseguró que el lunes pasado recibieron el primer paquete de firmas requeridas del aspirante Jorge Romero Herrera, las cuales ya se encuentran en proceso de validación, aunque el 14 de septiembre es el último día para entregar este requisito.

“Fueron aproximadamente 10 mil de Jorge Herrera, pero se encuentran en proceso de validación. Aún hay tiempo para ir validando, para que no se tengan todas las firmas en unos pocos días”, explicó la presidenta del Consejo.

Pero sí hay ya quejas, aunque no podemos decir porque están en proceso jurídico; creo que hay de los dos quejas

Ana Teresa Aranda Orozco, Presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la elección 2024

Indicó que la comisión tiene del 17 al 24 de septiembre para verificar la validez de las firmas de los militantes de Acción Nacional que prefirieron a uno u otro candidato, pues en caso de que fueran sólo dos los aspirantes finales, son por lo menos 60 mil firmas a revisar.

“El tema es que le vale la firma de quien llega primero. Y es que son tan generosos los panistas, que a veces firman dos veces; por ello, le valdrá a quien la tenga primero. Adriana (Dávila) aún no entrega ninguna”, agregó.

Reconoció que hay quejas, pero éstas se mandan a la Comisión de Justicia del PAN o a la Sala Regional del Instituto Nacional Electoral (INE). “Pero sí hay ya quejas, aunque no podemos decir porque están en proceso jurídico; creo que hay, de los dos, quejas”.

En Puebla ya detectamos a un grupo que vamos a denunciar, pues lo que es cierto es que no dejan de presionar para que voten por una persona

Adriana Dávila Fernández, Aspirante a la dirigencia de Acción Nacional

Ana Teresa Aranda Orozco mencionó que Ángel González, panista de Magdalena Contreras, dio a conocer su carta de intención de querer participar; sin embargo, se encuentra en revisión de haber sido integrante de un comité estatal, municipal, candidato o consejero, y al momento no se ha verificado.

Sobre el proceso, Adriana Dávila Fernández, aspirante a la dirigencia nacional, dijo a este diario que entregará las firmas al final, ya que, dijo, pueden repetir la historia y vicios de la elección pasada, en la que llaman a los militantes desde el Comité Ejecutivo Nacional para identificar por quién votan.

“Vamos avanzando bastante bien, estamos avanzando en los municipios y esperemos ir cerrando. Vemos cómo hay un aparato en la nómina de los gobiernos estatales, que hacen un uso de estructura, lo que es peligroso, ya que se busca el control”, expuso.

Ahondó en que la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y Puebla son muestras del uso de alcaldías o municipios para favorecer al candidato de la actual dirigencia y, pese a ello, mencionó que está realizando trabajo de calle, lo que tiene enojada a una parte de los panistas, cuando otra lo que quiere es un cambio real.

Asimismo, mencionó que se han recogido firmas sin nombre, lo que es un proceso que no ayuda o abona, por lo que pidió conocer el peritaje que se hará de las firmas, con el fin de que sean válidas. Señaló que lo estarán señalando en su momento, pero con pruebas, ya que sí han visto irregularidades.

Adriana Dávila mencionó que al menos ya cuentan con 15 mil firmas de militantes y no de estructuras partidistas, pues no están presionando a nadie para ello; asimismo, aseguró que hay gente que le ha comentado que les han pedido las firmas, directamente de sus estructuras en los estados. “En Puebla ya detectamos a un grupo que vamos a denunciar, pues lo que es cierto es que no dejan de presionar para que voten por una persona”, agregó.

La Comisión Nacional Organizadora de la Elección 2024 del PAN, señaló que se tiene contemplado que cada aspirante obtenga 30 mil 298 firmas, que equivalen al 10 por ciento del padrón total, equivalente a 302 mil 982 militantes, para poder ser candidatos.

Además, bajo el principio de paridad de género, una mujer, “al menos”, puede acceder, con o sin la recolección de firmas, aunque se precisó que “debe hacer el esfuerzo de recolectarlas”. Los aspirantes no pueden recabar más del cinco por ciento de firmas por estado y se tiene un tope de hasta 10 millones de pesos para su campaña. Otra posibilidad de recabar firmas es a través de los 14 consejeros nacionales. La Razón buscó al aspirante Jorge Romero Herrera, pero no obtuvo respuesta.