Programas sociales no desaparecerán si oposición llega al poder, pues ‘estamos blindados’, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los programas sociales lleguen a desaparecer en caso de que el bloque de oposición vuelva a un espacio de poder.

“Estamos blindados: va a ser difícil que le den marcha atrás a los programas de Bienestar, porque están llegando a 25 millones de hogares”, dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que de 35 millones de hogares que hay en el país, al menos 30 millones ya cuentan con apoyo de alguno de los programas sociales.

Argumentó que además de que “la gente no lo va a permitir”, los apoyos se encuentran fijos en la Constitución Mexicana, por lo que ya son un derecho.

Además, afirmó que “en el peor de los casos”, la oposición no podrá conseguir más que la mayoría simple, por lo que no le alcanzarían los votos para modificar la Constitución.

“Ya se ha ido avanzando. No creo yo que puedan dar marcha atrás. En el peor de los casos tendrían mayoría simple, toco madera, pero no tendrían mayoría calificada, que es lo que se requiere para reformar la Constitución y yo espero que el movimiento progresista sea el que tenga mayoría califica para que no se modifiquen esos artículos y se aprueben otros, que se legisle en favor del pueblo”, comentó.

Síguenos en Google News.

AM