Propone Monreal posponer debate sobre FA; "hoy muere el intento de militarizar el país": Oposición

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso dar más tiempo para debatir la reforma sobre las Fuerzas Armadas y rechazó las acusaciones de la oposición sobre la compra de votos y la presión sobre los senadores.

Desde la tribuna, el líder de la mayoría legislativa dijo que es un falso debate el que se da sobre las Fuerzas Armadas y se pronunció por regresar el dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.

“¿Ahora resulta que no me quieren acompañar?”, cuestionó desde la tribuna. “Nos acusan de compra, de premura, de presión, no, rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que en las comisiones dictaminadoras regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país, no queremos ocultar nada y actuemos con limpieza y transparencia, la mayoría no está de acuerdo con sus insultos, con sus conjeturas falsas”