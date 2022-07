Propuestas de AMLO a Biden en materia energética están lejos de la realidad: experto

Los planteamientos en materia energética que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, son poco factibles, debido a que la producción mexicana se encuentra debajo de los niveles necesarios para cumplir con las propuestas, consideró Gonzalo Monroy, experto en materia energética.

En entrevista con La Razón, el especialista consideró que la “cartera de buenas intenciones” que presentó el mandatario mexicano fueron “tramposas”, ya que no mencionó que los proyectos con los que se impulsarán las propuestas se desarrollan de la mano con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “mientras que el gobierno sigue en franca hostilidad a todo proyecto que sea competitivo” con las paraestatales.

Además, consideró que el abasto de combustible en la frontera para ciudadanos estadounidenses no es una oferta cercana a la realidad, pues indicó que el nivel de las refinerías mexicanas apenas corren por debajo del 50 por ciento.

Consideró que el Presidente “desaprovechó” la reunión, al no abordar temas en materia energética más relevantes; sin embargo, no lo hizo pues ello habría implicado reconocer la negativa para que empresas privadas compitan con las nacionales.

Por desgracia no suena a que se hayan hecho grandes cambios a lo que vemos en los últimos meses en materia energética; en ese sentido, ambos tendrán que encontrar mejores mecanismos en diálogo, no se antoja ningún cambio en la política energética de ambos países. Estados Unidos no dejará de hacer reclamos por las condiciones hostiles hacia las inversiones extranjeras y México no dejara su empeño en seguir entorpeciendo las operaciones privadas