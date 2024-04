Protección a candidatos en México no funciona, afirman expertos; 'es tardado y burocrático'

La ola de violencia en el país contra candidatos, es una muestra de que el sistema de protección electoral no funciona, debido a que es tardado y burocrático, pues mientras “se echan la culpa” de quien es el responsable de brindar la seguridad, en el país se siguen matando políticos, aseguraron expertos en el tema.

En entrevista con La Razón, el politólogo de la UNAM Ulises Corona explicó que en México hay un serio y grave problema de seguridad que no se ha atendido de manera adecuada, por lo que en las siguientes semanas continuará la ola de violencia contra diversos políticos.

“Tendremos diversas situaciones que van a detonar conflictos en el país, pues ha habido un equívoco en la política pública en el ámbito municipal, ya que no hay una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La máxima de abrazos y no balazos debe ser superada y dejada, ya que le está costando mucho al país”, aseveró.

Indicó que es urgente “dar un manotazo” en el tema de la seguridad, para que haya mejores controles, porque de lo contrario, al paso de los días la violencia se va a ir incrementando en las entidades y regiones donde históricamente no hay seguridad, sino que en estados donde “medianamente” había control.

“Cuando esa violencia llegue a la Ciudad de México, las declaraciones y conferencias van a ser insuficientes, pues ahí es cuando se van a dar cuenta de la gravedad del asunto”, dijo.

La violencia contra políticos sigue en el país, luego del atentado en contra de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, Gisela Gaytán que derivó en su fallecimiento. Además, su muerte trajo un conflicto y enredos entre autoridades locales y Morena, al repartirse culpas por el ataque y falta de protocolos de seguridad.

El también politólogo de la UNAM, Francisco Jiménez aseguró que es preocupante la violencia política, al grado que el país está en un punto sumamente grave donde están en riesgo decenas de candidatos.

“Lo que pasó en Celaya es muy preocupante, ya que la candidata de Morena estaba arrancando su campaña; incluso se le preguntó si solicitaría protección y ella dijo que estaba en eso, sin embargo, vemos que en realidad los candidatos no pueden acceder rápidamente a la seguridad. Ahora se responsabilizan unos a otros, pero los voceros parece que reducen todo a un proceso burocrático”, indicó.

Sostuvo que los procedimientos administrativos para que un candidato pueda gozar de protección, son desfazados, antiguos y faltos de rapidez; por ello, dijo, queda claro que en estos momentos la responsabilidad debe de ser de todos los órdenes de gobierno. “Es un sistema que no opera bien, no garantiza la protección de los candidatos y por ello, se debe recomponer el sistema, ya que en la actualidad el sistema mexicano no garantiza protección a los candidatos”, agregó.

