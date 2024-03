Protestan normalistas de Ayotzinapa en Congreso de Chilpancingo; exigen destitución de fiscal

Al menos 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero realizaron una protesta en el Congreso de Chilpancingo, donde pidieron castigo a los policías responsables del homicidio de Yanqui Kothan Gómez.

Los normalistas llegaron en al menos cinco autobuses y realizaron su protesta de manera pacífica por al menos 30 minutos, donde gritaron consignas y exigieron justicia, así como se esclarezca el caso del normalista asesinado.

Por medidas preventivas, los trabajadores del Congreso fueron desalojados a fin de prevenir cualquier hecho vandálico que se pudiera presentar, sin embargo, no se presentaron hechos violentos, ya que esperan a que las investigaciones avancen de manera paulatina.

Normalistas cerraron avenidas principales con autobuses durante la protesta en busca de justicia por el estudiante asesinado. Foto: Especial

Los normalistas cerraron las avenidas principales con los camiones, para que su manifestación no fuera interrumpida, lo que provocó largas filas de autos que tuvieron que esperar hasta el término para poder pasar.

Además de pedir el castigo a los policías responsables, los estudiantes también exigieron la renuncia de la fiscal del estado, con el objetivo de que se lleve a cabo una investigación adecuada; “No somos de izquierda ni de derecha, somos los de abajo que vienen por los de arriba”, dijeron.

“La fiscal dice que no se va a bajar del cargo, nosotros como normal rural haremos presión sobre el estado, sobre la capital del país para que se destituya de manera inmediata… Vamos a hacer todo lo posible por destituir a todos los que tienen que ver con el caso y que todos los policías estatales paguen con todo el peso de la ley lo que hicieron esa noche del 7 de marzo”, exclamó uno de los estudiantes.

Previamente, otros inconformes con la situación se expresaron insatisfechos con la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, ya que lo que se busca es dar con el policía responsable de la agresión contra su compañero.

“Que no quede impune estos hechos en donde se supone que estos mismos policías son los encargados de cuidar por el bienestar de la ciudadanía… De qué sirve tener policía estatal, Guardia Nacional, policías militares, si estas mismas no van a cumplir con la función para la que están entrenados, cuando ven que el crimen organizado entra no van a hacer uso de sus armas en contra de ellos, pero no fuera un estudiante de la normal porque ahí sí envían diversas patrullas para accionar contra ellos”, reclamaron.

Al final de la protesta los estudiantes abordaron los autobuses y se enfilaron de regreso a la normal de Ayotzinapa, dejando algunas pintas en las banquetas.

Destacar que el tercer policía, que presuntamente fue el que disparó contra el estudiante, sigue prófugo de la justicia, además, apenas ayer los otros dos policías detenidos quedaron detenidos mientras se lleva a cabo el proceso.

