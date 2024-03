Respaldo total de AMLO a Evelyn Salgado por decisiones para avanzar en caso del normalista de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no está sola y respaldó la decisión de quitar al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, derivado de los hechos del pasado 7 de marzo donde perdió la vida el normalista de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta.

"Nosotros apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de gobierno", mencionó el presidente López Obrador.

También respaldó a la mandataria guerrerense en su solicitud al Congreso Estatal, de conformidad con la constitución, para que lleve a cabo el cambio de la Fiscal Estatal, porque, dijo, en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie.

Enfatizó que en este gobierno hay cero corrupción y cero impunidad, por lo que se va a investigar a todos, como se le ha pedido a la Fiscalía General de la República que atrajo el caso y la investigación está abierta.

Señaló que hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, dijo que en la investigación se encontró que en efecto habían investigado al muchacho (Yanqui Khotan Gómez Peralta), hubo abuso de autoridad, hay dos detenidos y se está buscando al tercer.

"Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y tranquilidad", afirmó el presidente Andrés Manuel López.

AM