Proyectan alza acelerada de casos: 163% más que primer escenario

Al menos durante la primera mitad de 2021, México deberá enfrentarse a un aumento acelerado de casos de Covid-19, en el que tanto especialistas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) calculan un piso de más de dos millones de contagios.

Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, declaró a La Razón que, de acuerdo con diferentes modelos epidemiológicos, entre finales de febrero e inicios de marzo, “México podría alcanzar en cifras oficiales los dos millones de casos y podría acercarse a las 500 mil muertes por exceso”, es decir, el incremento de defunciones en comparación con años anteriores; la mayor parte, atribuible a Covid-19.

El país tardó nueve meses en llegar al millón de contagios al registrar un millón 003 mil 253 casos, el 14 de diciembre.

En contraste, acumuló otros 500 mil casos más en sólo dos meses, hasta el 8 de enero de 2021. En este escenario se va a llegar a otro millón de contagios en un tercio del tiempo en el que las personas se infectaron durante 2020.

Las proyecciones del Conacyt contemplan —de acuerdo con el documento “Estimaciones del Modelo Gompertz para los Estados y Zonas Metropolitanas de México” del 16 de diciembre— hasta un total de dos millones 897 mil 783 casos de Covid-19 durante la epidemia.

Los datos anteriores significan un incremento de 163.1 por ciento en comparación con la estimación perfilada hace dos meses, cuando se estimaron un millón 100 mil 986 casos, según publicó este diario el 26 de octubre.

En tanto, Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, opinó que las proyecciones que veían una menor intensidad de la epidemia en 2021 fallaron.

“Hay un fracaso en el control de la transmisión, mientras esto suceda lo único que podemos hacer es seguir empeorando, a menos que se lograra la vacunación”, dijo.

Agregó que uno de los mayores problemas es el aumento de contagios dentro de un mismo domicilio, donde es más difícil controlar la transmisión.

Lemus-Martin también advirtió que entre febrero y marzo los casos reportados por día aumentarán de 25 mil a 30 mil, o hasta más; primero, por el incremento de la transmisión y, segundo, por la presencia de la nueva variante de Covid-19.

“Estamos en un punto que cuando vemos la curva (de contagios) está siendo casi vertical, sobre todo por la situación que se está viendo en la Ciudad de México (…), aunado al casi colapso sanitario (en la capital)”, manifestó la investigadora en iniciativas para medicamentos contra Covid-19, quien señaló que el colapso en la capital no sólo incluye la saturación del número de camas para atender a pacientes con el virus, sino dificultad para conseguir medicamentos y oxígeno.

El incremento de contagios es un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial, explicó por su parte el analista en políticas de salud, Xavier Tello, quien consideró que la población “se confió”, aunado a las festividades de fin de año.

El especialista estimó que al menos 400 mil personas han perdido la vida por la pandemia en México, en contraste con las cifras oficiales, pues señaló que no se conoce la dimensión real de la tragedia.

“No ha llegado a lo peor, esto se va a poner mucho peor todavía”, alertó Tello, y añadió que no se vislumbra cuándo pueda ocurrir un descenso de casos.

En cuanto a la estrategia del Gobierno federal para manejar la epidemia, Lemus-Martin consideró que no fue la correcta, ya que no dio suficiente información sobre el uso correcto del cubrebocas ni fue obligatorio.

A su vez, López Cervantes indicó que se requiere aplicar un mayor número de pruebas, pero enfocado a detectar los casos para que no contagien a más personas.

“En ningún momento he estado a favor de esta estrategia que llamaron mitigación. Esperar a que la persona esté enferma ya es demasiado tarde, es importante que la transmisión no continúe, pero no se ha hecho ningún esfuerzo”, apuntó.

También expuso que se tienen que reforzar las medidas desde la prevención y no en la atención médica. “El hospital no es la primera línea, es la última”, aseveró.

Al respecto, Xavier Tello dijo que en el país no ha habido suficientes medidas ni restricciones por parte de las autoridades, pero la ciudadanía tampoco ha cooperado para frenar la cadena de contagios.

“No hicimos el número de pruebas adecuadas. Si tú no sabes quién está enfermo y no sabes quiénes son sus contactos no puedes conocer las cifras reales de la enfermedad”, refirió.