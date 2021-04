Proyecto es bueno para controlar éxodos: expertos

Expertos y politólogos coincidieron en que la propuesta del jefe del Ejecutivo federal de regularizar la migración, extendiendo el programa “Sembrando Vida” en Estados Unidos, para obtener visas o residencias, es la mejor manera de controlar los éxodos desde Centroamérica y México.

En entrevista con La Razón, Soraya Vázquez, subdirectora de “Al Otro Lado” aseguró que la iniciativa del mandatario es una buena propuesta, porque va más allá de una contención que se realiza en la frontera sur, además es sensato un programa que tenga que ver con el campo.

“Yo creo que es una buena propuesta porque de lo que se trata es de buscar esquemas para poder regularizar la migración, ya que de cualquier manera siguen llegando y están saliendo de sus países de origen hacia Estados Unidos”, destacó.

Al respecto Javier Jiménez Ruíz, politólogo de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), explicó a este diario que el mandatario López Obrador está adoptando una serie de políticas internas a lo internacional, como “Sembrando Vida”, “pues pretende adoptar un liderazgo en la región desde Centroamérica para tener buenas cartas con Joe Biden”, aseveró.

Además, aseguró que toda propuesta que pretenda abordar el tema migrante y regularizarlo, “siempre es positivo”.

Por otro lado, la diputada panista Madeleine Bonnafoux, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que el incremento en detenciones en Chiapas es una muestra de que México sigue siendo el muro de EU.

“Definitivamente seguimos siendo el muro de EU, eso no ha parado, y el incremento en detenciones es muestra también de que la estrategia federal no está funcionando, la propuesta a Biden es una estrategia que no funciona”, apuntó.

Este jueves, La Razón dio a conocer que la detención a migrantes en Chiapas aumentó 70 por ciento en marzo de este año respecto al mes previo, al pasar de 3 mil 409 a 5 mil 800.

El senador del PVEM, Israel Zamora urgió a que México, Guatemala, Salvador y Honduras ya se sienten en una mesa de trabajo en la que “yo creo que debería participar la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF y el INM, para identificar a niños migrantes no acompañados, que hay más de 18 mil”.