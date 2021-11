Pueblo sin Fronteras niega enriquecimiento por caravana migrante

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, negó las acusaciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que los líderes de la caravana migrante se enriquecen a costa de las personas y se encuentran en contubernio con grupos criminales.

“Rechazo rotundamente lo que dice el embajador de Estados Unidos, no tengo nada si dice que me estoy enriqueciendo. Pueblo sin Fronteras ni siquiera está recabando ningún fondo de la caravana; no hay ninguna organización que esté haciendo millones “, precisó a este diario.