El pueblo de México no quiere la regresión, quiere la continuidad de la 4T: Claudia Sheinbaum en su visita a Pachuca

‘’Recorremos el país para hablar de la importancia de la Cuarta Transformación, de sus logros, para no dar un paso atrás, siempre un paso adelante por la transformación de nuestro país, con principios, con causas, porque nosotros no luchamos por un cargo, nosotros tenemos principios y valores’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo quien en Pachuca, Hidalgo quien ofreció una asamblea informativa frente a militantes y simpatizantes.

Como parte de su visita al estado, rumbo a la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, Sheinbaum Pardo puntualizó que una de sus principales motivaciones para ser parte de este proceso es el deseo del pueblo de fortalecer los grandes logros de la 4T.

Enfatizó que, México tiene hoy un nuevo modelo de desarrollo de país. Luego de enviar un saludo al gobernador Julio Menchaca, recordó que cuando firmó un convenio con el gobierno de Hidalgo como jefa de gobierno, habló de la posibilidad de detonar un corredor de alta tecnología y logística que será potenciado por el AIFA, uno de los proyectos de inversión más importantes del Estado mexicano; el cual “representa una importante oportunidad de desarrollo económico para el estado”.

“En los gobiernos de la Cuarta Transformación pensamos que es muy importante la inversión privada, pero que también el Estado se encargue de dar educación, salud pública, condiciones para la vivienda y también para el desarrollo económico”, sostuvo Sheinbaum.

Por lo anterior también destacó que desde el proyecto de nación de la Cuarta Transformación se han abierto nuevos espacios para quienes fueron excluidos por mucho tiempo, como es el caso de las mujeres quienes ahora tiene la oportunidad de ser ellas las principales protagonistas.

“Decidí participar en el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación por dos razones: el pueblo de México quiere que haya continuidad y porque es tiempo de mujeres”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, en la plaza del Reloj Monumental, en el centro de Pachuca, Hidalgo.

“Que una mujer participe en la encuesta no sólo representa la igualdad de las mujeres, es un símbolo de que México ya no es tan machista como antes, que hoy las mujeres están en puestos importantes para los asuntos públicos del país”, sostuvo la también científica, quien celebró el nombramiento de la ex secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación, la segunda mujer en ocupar esta cartera importante en el gabinete federal.

Asimismo, comentó que aún hay quienes no dejaron pasar las críticas hacia ella, por ser una mujer y además una persona muy joven, sin embargo dijo, María Luisa Alcalde es una joven preparada que siempre defenderá el proyecto de transformación.

Al darle la bienvenida a Hidalgo, la diputada local Lisset Marcelino Tovar celebró la presencia de Sheinbaum Pardo en su estado, de quien dijo es “la primera mujer electa para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, luchadora incansable a lado del presidente López Obrador, que se define por su profundo amor por la patria y el pueblo de México. Una mujer con principios para la continuidad verdadera y con sello propio de la Cuarta Transformación”.

