Pugnan por búsqueda de desaparecidos inmediata

Colectivos y organizaciones de desaparecidos en México aseguraron que reducir los tiempos de búsqueda en personas ausentes es vital para encontrarlos a la brevedad, por lo que demandaron que ésta deba ser inmediata y no esperar horas.

En entrevista con La Razón, José Ugalde, integrante del Movimiento de Desaparecidos en México, detalló que las primeras horas son cruciales para encontrar a una persona con reporte de ausencia, y por ello las familias no esperan a las autoridades a que comiencen oficialmente las búsquedas, ya que pueden tardar, sino que por su cuenta dan celeridad a los posibles paraderos.

De hecho, las familias hacen las búsquedas mucho antes de tener una carpeta de investigación, pues los tiempos son sumamente importantes y las autoridades hacen los procesos más lentos. Las Comisiones de Búsqueda deben moverse de inmediato y los diputados deben acelerar las leyes, ya que es su trabajo; por ello, las búsquedas deben ser lo más rápido. Por la desesperación de las familias, toman las calles y hemos visto presión de varias familias para que les hagan caso, pues las autoridades en muchos casos están rebasadas y eso es lo que aprovecha la gente

José Ugalde

Integrante del Movimiento de Desaparecidos en México

“De hecho, las familias hacen las búsquedas mucho antes de tener una carpeta de investigación, pues los tiempos son sumamente importantes y las autoridades hacen los procesos más lentos. Las Comisiones de Búsqueda deben moverse de inmediato y los diputados deben acelerar las leyes, ya que es su trabajo; por ello, las búsquedas deben ser lo más rápido”, detalló.

También señaló que, ante la falta de celeridad o respuesta de las autoridades, las familias han tomado las calles como forma de hacer presión, pues sólo de esa manera les hacen caso y agilizan las investigaciones.

“Por la desesperación de las familias, toman las calles y hemos visto presión de varias familias para que les hagan caso, pues las autoridades en muchos casos están rebasadas y eso es lo que aprovecha la gente”, detalló.

. Gráfico: La Razón de México

Asimismo, el activista agregó que no es necesario que las autoridades esperen 72 horas para buscar a la gente, sino que los labores de búsqueda se debe hacer de inmediato y con mucha seriedad.

La Razón publicó este fin de semana que la crisis de desapariciones no cede en el país, pues de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob), en 50 meses de la actual administración federal hay un aumento del 91.6 por ciento en el delito, en comparación con la gestión anterior.

De acuerdo con la información, las cifras detallan que se pasó de 20 mil 675 desapariciones en el sexenio anterior, a 39 mil 627 en la administración actual.

Frente a la gravedad de esta situación, en el Congreso de la Unión hay una iniciativa que plantea bajar los plazos de búsqueda de 72 a 12 horas para agilizar los procesos de localización, además de reformar tres leyes, con el objetivo de dar celeridad a los procesos de la declaración sobre personas desaparecidas.

Juana Garrido, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, detalló que si bien las familias se desesperan cuando se pierde una persona, no deben cerrar arterias de importancia debido a que afectan a terceros, pues apenas el viernes pasado, en la alcaldía Tlalpan, una persona no pudo llegar a su sesión de hemodiálisis por el bloqueo de más de ocho horas en la salida de la Ciudad de México a Cuernavaca, Morelos.

Aparte de cerrar las calles, deben aprovechar los medios que siempre se encuentran en las protestas, pues es más fácil que se viralicen las desapariciones y siempre hay gente en Internet que te ayuda o que menciona haberlas visto en otros sitios. Es muy doloroso que se pierda una persona, pero también deben recurrir a las instancias judiciales y éstas deben hacerles caso porque es su obligación. Buscar inmediatamente a la gente debe ser la respuesta

Juana Garrido

Integrante del colectivo Hasta Encontrarles

“Se entiende, pero afectan siempre a terceros, aunque tengan la razón para cerrar avenidas y protestar para que los ayuden. Es muy doloroso que se pierda una persona, pero también deben recurrir a las instancias judiciales y éstas deben hacerles caso porque es su obligación. Buscar inmediatamente a la gente debe ser la respuesta”, indicó.

Señaló que, a pesar de que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha señalado que se busque inmediatamente a la gente, en muchas ocasiones no se hace caso, además de que se debe tener una coordinación con las autoridades de los estados vecinos para que haya más rutas de seguimiento al posible paradero de las personas ausentes.

“Aparte de cerrar las calles, deben aprovechar los medios que siempre se encuentran en las protestas, pues es más fácil que se viralicen las desapariciones y siempre hay gente en Internet que te ayuda o que menciona haberlas visto en otros sitios”, destacó.

La activista dijo que el panorama para este año no es favorable, ya que las desapariciones van en aumento y no se ven medidas preventivas para evitar que este delito llegue a mayores grados de impunidad, y por lo tanto no se llegue a dar con los paraderos en muchos casos.