Edadismo laboral: la cruel discriminación de los jóvenes contra las personas mayores

"Son personas de otra generación que no tienen capacidad para aprender lo que sabemos los jóvenes"; "Es que no entiende porque es de otra generación"; "Como es más grande, tiene comportamientos que no van con los nuestros, los de los jóvenes"; "Me dicen 'señora' a manera de ofensa. Como si me fuera a ofender que me digan señora, aunque yo les he dicho que no me llamen así, que me hablen de tú". Estos comentarios los han recibido personas consultadas por La Razón, que no tienen más allá de los 45 años y todos, en sus centros de trabajo.

La discriminación de los y las jóvenes hacia personas adultas y adultas mayores va más allá de un simple "somos de generaciones diferentes". La práctica tiene nombre, se llama "edadismo" y se ejerce de maneras crueles y mucho más de lo que quisiéramos aceptar.

¿Qué es el edadismo?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el edadismo se refiere a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás por razón de edad.

La misma OMS asegura que el edadismo está en nuestras relaciones, en nosotros mismos. "El edadismo se manifiesta en las políticas que apoyan el racionamiento de la atención sanitaria en función de la edad, en las actitudes paternalistas que se adoptan al tratar con personas mayores y en comportamientos autolimitantes, que pueden derivarse de estereotipos interiorizados sobre lo que puede ser o hacer una persona de una edad determinada".

¿Cómo combatir el edadismo?

Según un informe de las Naciones Unidas sobre el edadismo, publicado en 2021, se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida, y cuesta cada año miles de millones de dólares a la sociedad.

"Ahora que los países trabajan en la recuperación y reconstrucción con motivo de la pandemia, no podemos permitir que estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias basados en la edad reduzcan las oportunidades para garantizar la salud, el bienestar y la dignidad de las personas en todas partes", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. "En este informe se describe la naturaleza y la amplitud del problema, pero se ofrecen también soluciones en forma de intervenciones basadas en pruebas para poner fin al edadismo en todas las etapas", sentenció.