¿Qué son los Premios ESLAND y por qué AMLO estaría nominado?

La polémica causada por la posible nominación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a los Premios Esland para recibir el reconocimiento al Streamer del Año, continúa a horas para que se cierre la encuesta en la que se pregunta a los usuarios de las redes sociales si sería preciso -o no- nominarlo a este galardón.

Aunque los Premios Esland explicaron que consideran la nominación a López Obrador porque su referencia a la hora de elegir son las estadísticas y no el contenido, los argumentos para que el presidente no sea nominado se siguen manifestando en X, antes Twitter. Si no sabes qué son los Premios Esland y el por qué AMLO está causando esta discusión, acá te contamos.

¿Qué son los premios ESLAND?

Los Premios Esland fueron creados por el streamer y creador de contenido The Grefg, con el fin de premiar a lo mejor de la creación de contenido de habla hispana. Es por eso que Esland es un acrónimo de España, Latinoamérica y Andorra, ésta última será la sede de la tercera edición para este 2024.

Tanto en 2022 como en 2023, Ibai Llanos fue nombrado como ganador del Streamer del Año; la segunda edición se realizó en México, nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional de Paseo de la Reforma. Los nominados se darán a conocer este domingo 7 de enero a las 11 de la mañana, en hora de la Ciudad de México, para que estés al pendiente.

Los Premios Esland se entregarán, como lo decíamos, en Andorra, el próximo 16 y 17 de febrero. El día 16 se hará una alfombra, en donde advierten que habrán muchas sorpresas y para el 17 de febrero se llevará a cabo la entrega de los premios como los conocemos.

AMLO sería nominado a los Premios ESLAND. Cuartoscuro / La Razón.

¿Por qué AMLO estaría nominado?

De acuerdo a Streams Charts, el presidente López Obrador se convirtió en el streamer más visto de Latinoamérica desde el 2023, sobre otros creadores de contenido como Spreen, de Argentina; Westcol, de Colombia; El Mariana y La Rivers, de México, entre otros más. El presidente de México acumulón 49.08 millones de vistas, colocándolo en ese primer lugar que hoy lo tiene en la polémica por su posible nominación a los Premios Esland.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.