Migración, a punto de reventar, advierten

Legisladores y expertos aseguraron que el programa "Quédate en México" sólo afecta a nuestro país porque regresa a los migrantes desde Estados Unidos sin ningún tipo de atención a las entidades de la frontera norte, lo que se vuelve un problema para las autoridades locales.

En entrevista con La Razón, la secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Yolanda Martínez Cosío, aseguró que México no es el patio trasero de Estados Unidos para tener programas no dignos como "Quédate en México", que regresa a migrantes a esperar su respuesta de asilo al vecino del norte.

"Estoy totalmente en desacuerdo con el programa "Quédate en México" porque no somos el patio trasero de Estados Unidos; este gobierno no ha sabido tener buenas relaciones con las autoridades de ese país para que puedan llevar un programa digno, y no un programa de regreso de migrantes, ya que el problema se queda sólo para México". Yolanda Martínez Cosío

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) detalló que no hay suficiente presupuesto para atender a los extranjeros irregulares ya que los recursos se gastan en cosas menos importantes, cuando se requieren en los estados del norte servicios de salud, trabajo y alimentación. "No hay un plan establecido, se violan los derechos humanos de los migrantes y es un grave problema para el país que no tiene solución ", añadió.

La Razón publicó este sábado que a menos de dos meses de haber empezado el año, los más de 60 albergues migratorios en la frontera norte de México ya se encuentran a su máxima capacidad, debido a la persistente llegada de viajeros de Centroamérica y el Caribe, así como el retorno de 572 migrantes a nuestro país desde Estados Unidos , con el regreso del programa "Quédate en México".

La secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, Mariana Gómez del Campo Garza, aseguró que la situación en los estados del norte vuelve a ser una olla de presión, ya que los albergues están a "reventar" y no hay respuesta del Gobierno federal desde hace años .

"Están dando aspirinas a un tema que les está a punto de reventar. Los albergues del norte están llenos y nadie hace nada; las autoridades no dan presupuesto para este tema aunque sea de prioridad ante la llegada masiva de los migrantes". Mariana Gómez del Campo

La legisladora del PAN comentó que a pesar de la experiencia que se tiene dese 2018 —año de la llegada masiva de migrantes—, no se ha querido solucionar el tema, porque se siguen viendo escenarios de violencia de extranjeros que duermen en las calles, son detenidos, deportados y separados de sus familias.

"Hoy les está explotando de nueva cuenta el tema, no hay albergues que los atiendan y la gente sigue viviendo en las calles, lo que se convierte en un tema de seguridad, ya que lo es para ellos y para las ciudades; o sea, esto es un peligro para los migrantes y los habitantes. Se requiere de estrategia, diálogo y presupuesto y que no solamente Estados Unidos te eche a la gente". Mariana Gómez del Campo

Gabriel Romero, vocero de Movimiento Mesoamericano —organización defensora de migrantes— dijo que los extranjeros van a seguir llegando a la frontera norte porque tienen la ilusión de pedir asilo, sin importar cuanto tiempo puedan esperar .

"La esperanza por una mejor vida mantiene a los migrantes con el sueño de ir a Estados Unidos, por ello van a seguir buscando la forma de llegar, cueste lo que cueste, ya que además, las personas siguen pasando por los pasos ciegos en Chiapas y Tabasco". Gabriel Romero

El activista que también tiene un albergue en Tenosique, Tabasco, mencionó que a sus instalaciones siguen llegando personas diariamente y no han parado desde diciembre del año pasado, ya que la reinstalación del programa "Quédate en México" los llama a ir al norte. " No sólo los estados del norte tienen la problemática, sino también los del sur porque es el primer lugar al que llegan después de Guatemala ", indicó.

