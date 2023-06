Quedó atrás el México machista; una mujer puede ser todo, hasta presidenta, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que “en el tiempo de las mujeres” las mexicanas pueden ser diputadas, gobernadores y hasta presidentas de la República, porque ya quedó atrás el México machista.

En la asamblea informativa que realizó en las inmediaciones del Reloj de Pachuca, en Hidalgo, donde fue recibida entre porras de “¡Presidenta, presidenta, presidenta!”, afirmó que en el país ya no es la época en que una mujer “calladita se ve más bonita”.

Por ello, defendió el nombramiento de Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación, pues dijo que ya empezaron a criticarla por ser una mujer joven, por lo que destacó que pese a esos señalamientos, ahora las mujeres están presentes en todas las actividades de la vida pública del país.

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la CDMX. Mario Jasso / Cuartoscuro

Las mujeres 'ya participamos en la vida pública'

Señaló que por ello tomó la decisión de separarse de su cargo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, porque aunque fue una decisión difícil, es un símbolo que una mujer participe en el proceso interno de Morena.

“Imagínense, haber dicho que no, porque son símbolos, el que una mujer participe en la encuesta no solamente representa la igualdad de las mujeres en todos los sentidos, sino que es un símbolo de que México ya no es tan machista como lo era antes, que hoy hay muchas mujeres en puestos muy importantes.

“El día de ayer nombraron a Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación, pero ya empezaron a criticarla por ser mujer y ser joven, las mujeres ya no estamos en aquella época de calladita te ves más bonita, ya no, ya participamos en la vida pública, como ingenieras, abogadas, en distintos ámbitos de la sociedad”, expresó.

Sheinbaum destacó que en su gobierno de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México se hicieron muchos cambios a favor de los ciudadanos, pero particularmente dijo que para las mujeres que son objeto de violencia, se estableció por ley que sea el agresor el que se vaya de la casa, no las mujeres.

Dijo que esta legislación que es una realidad en la capital del país tiene que extenderse a todo el territorio nacional: “Ninguna mujer debe estar sola ante la violencia”, subrayó.

Somos millones los que queremos que la Cuarta Transformación tenga continuidad con sello propio.



Y hoy en Pachuca estuvimos con miles de simpatizantes de nuestro movimiento de los 84 municipios del estado de Hidalgo.



¡Unidad y movilización popular son las claves de esta etapa… pic.twitter.com/aNss56GVpb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 20, 2023

'Por el bien de todos, primero los pobres'

La exmandataria capitalina recordó los principios fundamentales de la Cuarta Transformación promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres; la austeridad republicana, y el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Resaltó que en su gestión en la Ciudad de México puso en marcha distintas obras, haciendo inversión en el Metro, para el agua potable, drenaje, para que hubiera internet en toda la ciudad, así como becas universales, todo, sin incrementar impuestos.

Tras enviarle un saludo al gobernador Julio Menchaca, dijo que los gobiernos de la 4T en el país son garantía de progreso, por lo que subrayó que los mexicanos no quieren que al país llegue un gobernante que regrese la corrupción, los fraudes electorales, etcétera.

“Por eso vamos a seguir recorriendo el país, para hablar de la importancia de la 4T, no puede haber un paso atrás, siempre un paso adelante, pero tampoco a la derecha”, declaró.