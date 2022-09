Quienes esperan una señal presidencial para ser candidatos “que tomen una silla”: AMLO

Quienes están esperando una señal de la Presidencia para convertirse en candidatos deben tomar una silla porque no habrá nada al respecto, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la pregunta sobre su opinión sobre algún candidato para el gobierno de la Ciudad de México por el partido Morena.

Ante la pregunta concreta sobre si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez quien ya ha manifestado su interés por participar por el gobierno capitalino, el Presidente López Obrador expresó que:

“No hay tapados, es una etapa nueva; se van a quedar esperando la señal, que busquen una silla, porque no va haber señal, es la gente, el pueblo, es la democracia y todos tienen derecho”

El Presidente López Obrador dijo que en poco tiempo se definirán los candidatos y una vez que ocurra podrá pronunciarse por el que sea designado por su partido. Mientras, todos los aspirantes, pueden ser 10, 15 o 20, o sólo cinco, pero eso lo define el partido y cualquiera con aspiraciones legítimas puede participar en el proceso.

“Ya no hay tapados, sí puede haber más, pero ahora yo no podría decir, pero en algunos días más que lo piense podría decirlo, todos tienen derechos y ya no hay tapados; estos compañeros van a encuestas y ver de esa manera se va a decidir “