Si quieren a competir con “Alito”, adelante, no creo que tenga posibilidades: Rubén Moreira a rebeldes del PRI.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, mostró su respaldo al líder nacional del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, y mandó un mensaje a sus críticos: “si alguno de ellos se quiere sentar a competir con él, adelante, no creo que tenga posibilidades”.

El legislador aseguró que las voces en contra de los cambios a los estatutos del PRI, que se aprobaron en la Asamblea Nacional del domingo surgieron, debido a que se dejará atrás lo que ellos construyeron.

“Sí usted me pregunta que si estoy con Alejandro Moreno, yo estoy con Alejandro Moreno y no estoy con ellos, porque en la asamblea se dispuso otra cosa, lo que se dispuso es que empiece otra reflexión nacional que termine en otra asamblea nacional sobre el rumbo claro del partido, y el que puede llevar eso es Alejandro Moreno, yo estoy con él, si alguno de ellos se quiere sentar a competir con él, adelante, no creo que tenga posibilidades”, dijo Rubén Moreira en una entrevista en el Senado de la República.

Además, mencionó que los priistas inconformes con los cambios estaban a costumbrados a una elección directa desde Los Pinos. Asimismo, consideró que la causa de la división es porque se avaló desvincularse del neoliberalismo.

“La asamblea nacional determinó varias cosas, la primera y más importante, yo creo que la causa de tensión, es haber eliminado en nuestro ideario el tema del neoliberalismo, porque eso ha hecho que los grupos más conservadores dentro del PRI estén generando este tipo de cosas”, agregó.

Rubén Moreira confió en que se recuperarán las alianzas con los profesores, con los obreros y con los campesinos, después de los cambios estatutarios, que abren la puerta a la reelección de “Alito” Moreno por 8 años más al frente del Revolucionario Institucional.

Por último, reprochó la falta de crítica que tienen los rebeldes del PRI con sus gobernadores.

“Ellos hacen disputa dentro del PRI, pero fuera no critican a nadie… a mí lo que me gustaría de mi amigo Manlio recordara cómo llegó él y con todo respeto me gustaría verlos a todos ellos criticar a sus gobernadores”, detalló.