No quiero dinamitar el proceso, soy el que más ha ayudado: Marcelo Ebrard.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casabón, negó que busque dinamitar el proceso interno de Morena al exigir que se fiscalicen los gastos hechos, pues afirmó que él es quien más ha “ayudado”.

En ese sentido, insistió que Morena debería reconsiderar el plan de llevar a cabo debates entre los aspirantes, pues lo considera útil para presentar “un plan de gobierno”.

Entrevistado durante su visita a Tlaxcala, el excanciller explicó que sus solicitudes sobre la fiscalización al proceso se deben a que es “lo que el pueblo quiere” y porque ser transparentes en el gasto les favorecerá.

“No quiero dinamitar nada, al contrario, soy el que más ha ayudado el proceso. Lo que dinamita el proceso es que no haya transparencia o que se mienta, los acarreos, las dádivas, todas esas cosas es lo que pueden dinamizar el proceso, no yo, al contrario”, declaró.

te puede interesar Santiago Creel pide 'juego limpio' en contienda de oposición

En ese sentido, reiteró que él se ajustará a los cinco millones que proporciona su partido y afirmó que cada semana presentará un reporte de gastos.

Asimismo, destacó que en cada uno de los eventos que ha tenido cuenta con la observación del Instituto Nacional Electoral (INE) para vigilar el proceso que lleva.

En cuanto al tema de los debates, dijo que su opinión no cambiará, pero que esto no significa que vaya a romper el acuerdo que firmó, en el que no se dictó la realización de debates.

“Ya se formó hasta la comisión, ¿no? Entonces si se va a defender un plan de gobierno, pues cada quien tenemos que presentar nuestro punto de vista, ese sería mi punto en este caso. Ojalá se puedan dar debates. Ahora no sé si en ese ámbito de plan de gobierno se vayan a dar debates, a lo mejor. No está regulado”, dijo.

JVR