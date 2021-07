Ramírez Aguilar: Permanente no debe utilizarse para “venganzas políticas”

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que durante este mes se construirá el acuerdo para el periodo extraordinario, pero puntualizó que la Comisión Permanente no debe utilizarse como “instrumento de venganza política”.

Ante los medios de comunicación, reiteró que no comparte la postura de sus correligionarios de Morena, que a fuerza pretenden incluir en el paquete de desafuero al fiscal de Morelos Uriel Carmona.

Si tiene una suspensión otorgada por un juez federal y los diputados vinculan, en términos del artículo 111, que deben desaforarlo en el Congreso de Morelos para que pueda enfrentar la justicia en algunos delitos que se le ha acusado, estaríamos en el mismo supuesto que pasó en Tamaulipas hace algunos meses Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado

Cuestionado respecto a si el desafuero de los diputados se trata de una venganza política, Ramírez Aguilar puntualizó: “Hay quienes expresan, como lo ha dicho el diputado Noroña, que es una venganza política, no lo sé, no estoy tan empapado en los asuntos internos de la Ciudad de México. Pero lo que sí creo que es que no debe utilizarse la Permanente o la propia Cámara como un instrumento de venganza política. Si eso sucediera, sería muy grave”.

El senador por Chiapas indicó que buscarán construir un acuerdo político para tener la mayoría para que avance el extraordinario en los siguientes días, también para ratificar los nombramientos que ya recibieron de los titulares de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, así como del integrante de la Junta de gobierno del Banco de México.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió las propuestas del Ejecutivo Federal para ratificar los nombramientos del titular de la @SHCP_mx e integrante de la Junta de Gobierno del del @Banxico. pic.twitter.com/NEGAhvgKst — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) July 14, 2021

LRL