Ramírez Marín niega traición al PRI tras su salida

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín negó que su renuncia al PRI lo haga un traidor, y afirmó que su intención al buscar la gubernatura de Yucatán es para evitar que su ahora expartido, en alianza con el PAN, lo conviertan en un “baño de sangre”, como dijo que pasa con Guanajuato.

Ya incorporado a la bancada del PVEM manifestó que no se debe permitir la continuidad de los gobiernos del blanquiazul en el estado y confió en que con los partidos de la Cuarta Transformación logren sacarlos de la gubernatura yucateca.

“No voy a apoyar a quienes creo están haciendo de Yucatán lo que luego fue Guanajuato: un baño de sangre todos los días. Eso no va a pasar si somos responsables y evitamos la continuidad de los gobiernos panistas.

“Yo espero que con Morena, con el PT, construyamos una alianza sólida para sacar al PAN del gobierno. Mi objetivo fundamental es construir esta alianza, no sé si me alcance para que yo vaya a la cabeza, sé que entro tarde, sé que no debo usurpar el lugar de otros”, enfatizó.

Dijo que su renuncia al tricolor no se trata de una traición y rechazó las acusaciones en su contra por parte de líderes del partido, como el coordinador de los diputados, Rubén Moreira: “(Eso) se lo podría poner a otros, se lo podría poner a ellos”.

Por separado, el coordinador del Verde en la Cámara alta, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó que Ramírez Marín se registró para contender por la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Yucatán, bajo las siglas pevemistas.

Añadió que el partido tiene las puertas abiertas, tanto en su grupo parlamentario en el Senado, como a nivel nacional, para recibir a otros actores políticos que están viendo a este partido como una opción política.

En ese sentido, reconoció que han estado platicando con varios personajes con los que han tenido acercamientos para sumarlos a sus filas, pero evitó adelantar nombres, porque dijo que ésa es una decisión personal que todavía deberán tomar.