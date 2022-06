Rechaza INE medidas cautelares y preventivas por acto de Morena en Toluca

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la aplicación de medidas cautelares y de tutela preventiva en contra de Morena y de los funcionarios públicos que participaron en el evento de la unidad en Toluca, Estado de México, el pasado 12 de junio.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió un recurso por presuntos actos anticipados de campaña del acto que se realizó en las inmediaciones del Teatro Morelos, en el que participaron los aspirantes presidenciales del partido guinda, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, así como los que buscan la candidatura al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte.

Los consejeros que forman parte de la comisión, Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama, coincidieron en que la improcedencia de las medidas cautelares por el evento realizado por Morena se debe a que no existe justificación para dictar medidas cautelares ni tampoco medidas precautorias por posibles daños o consecuencias vinculadas a procesos que todavía no inician.

Sin embargo, advirtieron que a pesar de que en esta ocasión no se dicten medidas cautelares o precautorias, no significa que no vigilarán que estos eventos se repitan como una estrategia de campaña.

“Como autoridad electoral estaré atento para que si en el futuro se llegan a presentar actos similares, pues eventualmente sí estemos ante la eventual anticipación de procesos electorales que por fuera de los tiempos que la ley marca a nivel local y federal, la pertinencia de las cautelares pudiera ser otra”, señaló el consejero Ciro Murayama.

En el mismo sentido se expresó la consejera Adriana Favela, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias, que dijo que tienen que vigilar lo que sucede con estos casos, porque aunque actualmente no han iniciado los procesos federales y locales del Estado de México, se deben mantener atentos.

“En este momento no se actualizan las circunstancias de urgencia para el dictado de medidas cautelares o tutela preventiva, pero si estar atentos a esta situación, ver cómo se está desarrollando y ya considerar medida cautelar si hay algún tipo de exceso”, expuso.

