AMLO recomienda a Xóchitl Gálvez presentar propuestas y no sólo atacar a su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentar propuestas dirigidas a la ciudadanía y no sólo dedicarse a atacar a su gobierno como parte de su campaña por la silla presidencial.

Sin mencionarla por su nombre por la prohibición electoral, AMLO trajo a colación el tema de la conferencia mañanera que planea realizar la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México.

“Aprovecho para decirle a la candidata (de la oposición) que no sólo se dedique a atacarnos, tiene que presentar propuestas. Que nos diga ¿qué es lo que propone, cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel? ¿cómo enfrentar al populismo? ¿cómo evitar que se destruya al país?

#ConferenciaPresidente | Lunes 29 de enero de 2024. https://t.co/KGvxQbx4KK — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 29, 2024

“¿Cómo lograr de que llegue la inversión extranjera que no está llegando? ¿cómo crear empleos? ¿cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados? ¿cómo se va a combatir la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente?”, apuntó AMLO.

AMLO dijo que es interesante el debate en torno al próximo proceso electoral. “Es mucho muy interesante”, subrayó.

En conferencia de prensa, AMLO confió en que los medios de comunicación, cuando menos en esta campaña busquen el equilibrio, pues opinó que es una vergüenza que los programas de análisis en diversas cadenas de radio y televisión, así como articulistas de varios periódicos y revistas, “estén todos contra todos”.

AMLO aseveró que no tiene enemigos sólo adversarios políticos, e incluso presumió que sí tiene muchos amigos, al tiempo que ratificó su compromiso de garantizar el derecho a la información.

“Aquí se llegó al extremo y no debe haber repetición, de que los medios impusieron a un presidente, eso no. No era cuarto poder, eran los que mandaban. Entonces, ya no, eso no”, puntualizó AMLO.

