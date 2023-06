'¿Entonces para qué hacemos recorrido?', cuestiona Ebrard por propuestas en recorridos

Ante los señalamientos de atentar contra la equidad en la contienda interna de Morena por plantear propuestas a cumplir en caso de ganar la encuesta, el excanciller Marcelo Ebrard cuestionó la finalidad de los recorridos que se les autorizó realizar por el país, si durante estos no se les permitirá “soñar”.

El aspirante presidencial dijo: “no tengo temor de eso” al ser cuestionado sobre si le generaba preocupación que sus declaraciones al nombrar “sueños” a las propuestas que ya ha hecho en sus visitas sean consideradas una estrategia con la que se vulneraría la equidad, debido a que el acuerdo de la contienda estableció que los participantes no podrían plantear promesas y así no incurrir en faltas electorales.

“Si no tienes un sueño, ¿entonces para qué hacemos el recorrido? sería la pregunta a todos mis colegas, ¿entonces a qué vamos a hacer el recorrido?, ¿qué es lo que te dice la gente cuando dialogas? ‘esto es lo que pensamos que debe tener nuestro país’, entonces no, no tengo temor de eso”, comentó en entrevista.

Al retomar el planteamiento de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación a la que invitó para encabezar a uno de los hijos del Presidente, Ebrard Casaubón adelantó que la próxima semana dará a conocer otros nombres de las personas que invitará para que se sumen a su proyecto.

En cuanto a las acusaciones hechas desde la oposición, que ha catalogado a la contienda morenista como una precampaña adelantada y fuera de los tiempos oficiales, el exfuncionario dijo: “esta es la final de Morena, y el PT y el Verde están invitados”.

También se negó a opinar respecto al proceso de Va por México, que anunció los pasos que realizará este año para tener un candidato sin vulnerar los tiempos electorales oficiales.

Ebrard Casaubón sólo mencionó que cada partido político lleva su proceso y, si la oposición decide nombrar candidato hasta 2024, entonces “nos vemos el año que entra”.

“Cada partido tiene su proceso, hay unos que siempre llegan tarde, pero ya no me toca a mi incidir en sus decisiones. Nos vemos el año que entra, está bien, nosotros mientras vamos a caminar”, mencionó.