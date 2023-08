Recorte de Morena al Poder Judicial es una venganza de AMLO, afirma PAN en el Senado

El PAN en el Senado aseveró que el recorte que pretende hacer Morena al presupuesto de 2024 al Poder Judicial se trata de una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, se refirió al planteamiento de la mayoría legislativa, que prevé un recorte de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, como lo destacó La Razón en su edición de este lunes, y dijo que la venganza del Presidente de la República dañará directamente al pueblo de México.

“Este recorte que quiere hacerle López Obrador al Poder Judicial es una venganza, está demostrando su peor rostro López Obrador, quiere amagar a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte. El problema aquí es que si hoy millones de mexicanos reclaman justicia con esta venganza de López Obrador en contra del Poder Judicial a quienes está lastimando es a los mexicanos”, manifestó.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado aseveró que al reducir los recursos del Poder Judicial deja a los mexicanos sin el espacio adecuado para dirimir sus controversias y garantías para el acceso a la justicia.

“Si no hay un Poder Judicial fuerte, si no hay un espacio en donde se puedan dirimir las controversias y darle justicia a los mexicanos no es dañar a un ministro, es dañar a los mexicanos, porque lo que va a hacer recortando estos presupuestos es limitar la posibilidad de los mexicanos para que puedan acceder a una sentencia para que les de claridad en su patrimonio, en su familia”, remarcó.

