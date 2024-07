¿Peligra la reducción de la Jornada Laboral a 40 horas en México? Esto sabemos

Luego de que la diputada al Congreso de la Unión de México, Susana Prieto Terrazas presentó la iniciativa sobre la reducción de la Jornada Laboral a 40 horas, advierte que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podría excluirla.

Pero, ¿cuál es el motivo? La Razón te cuenta más al respecto.

¿Qué va a pasar con la reducción a la jornada laboral en México?

La diputada Susana Prieto Terrazas ofreció una conferencia de prensa para denunciar que quieren desaparecer la iniciativa de la reducción de la Jornada Laboral en México, con lo que se busca que todos los trabajadores tengan dos días de descanso obligatorios por semana.

Ante esto, la diputada destacó que ahora se habla de 18 iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), más dos o tres iniciativas de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “ y ninguna de ellas es la reducción de la Jornada Laboral de 48 a 40 horas, con dos días de descanso semanales por cinco de trabajo, con pago de salario íntegro”.

Además agregó que la próxima presidenta aseguró durante su campaña que la Jornada Laboral de 40 horas sí se implementaría cuando asuma el poder.

Sin embargo, Susana Prieto acusó que quieren echar para atrás todo el progreso que se logró en la Legislatura que está por concluir el 31 de agosto.

“Vamos por las 40 horas una vez se cumpla el Plan C, pero no se habla de que en septiembre, cuando quieren pasar todas las iniciativas preferentes, no está la reducción de la Jornada Laboral”, comentó Terrazas.

Ante esto, la diputada aseguró que la única forma en que la Reforma Laboral sea retomada por los legisladores del nuevo periodo será cuando la ciudadanía se manifieste, por lo que convocó a todos los trabajadores a salir el próximo 1 de septiembre del 2024 a las 10 de la mañana, para presionar que se tome en cuenta la iniciativa de la Jornada Laboral.

¿De qué trata la reducción de Jornada Laboral?

En 2023, se anunciaron reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de las cuales la más controversial fue la que estableció una reducción de la Jornada Laboral, en donde establece que los mexicanos trabajarán 40 horas en lugar de 48; al menos para el sector formal.

Ese mismo año se dio inicio a las discusiones correspondientes para determinar las ventajas y desventajas que podría llegar a traer consigo que se apruebe dicha reforma.

Cabe destacar que actualmente la Ley Federal del Trabajo declara que un trabajador puede laborar hasta 48 horas a la semana.

Además, el Artículo 123 de la Constitución menciona que un empleado puede disfrutar de un día de descanso por seis días laborados.

¿Cuáles son los beneficios de que los trabajadores tengan más horas para descansar?

De acuerdo con expertos señalan que entre los beneficios que ofrece la reducción de la jornada laboral se encuentran:

Mayor productividad

Mejor salud mental

Equilibrio entre vida laboral y personal

Reducción del agotamiento

Aumento de la motivación

Creatividad e innovación

Satisfacción laboral

