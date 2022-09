Alistan medidas para reforzar plan antiinflacionario y contener escalada de precios

Empresarios y distribuidores de alimentos acordaron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reforzar el plan antiinflacionario cuyo objetivo es detener el alza de 24 productos de una canasta básica establecida por el gobierno federal.

Luego de reunirse con el mandatario en Palacio Nacional, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que en los próximos días se anunciarán las nuevas medidas adoptadas para reforzar el plan antiinflacionario anunciado en mayo pasado.

El titular de la Profeco reconoció que hay “una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación, que es un problema mundial”, dijo a su salida del recinto.

Agregó que no existen presiones para que los precios continúen su carrera alcista, por lo que confió en que en breve el precio de los granos “va bajando, entonces ojalá no solo no los veamos subir, sino que empecemos a ver una modesta baja en algunos productos”.

Aunque no quiso adelantar que productos podrían reducir su precio, pues “será un anunció que hará el Presidente, pero es un esfuerzo de todos y esperemos que no suban”.

Sheffield Padilla señaló que en los mercados internacionales el precio del trigo y el maíz amarillo registran una baja, por lo que esta debe reflejarse en los precios al consumidor mexicano.

DGM