“Cómo no se va a poder”, refuta AMLO a ministros

El Presidente Andrés Manuel López Obrador refutó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y defendió su propuesta de elegir a los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) a través del voto ciudadano, ante el rechazo de tres integrantes a esta iniciativa, pues, “cómo no se va poder elegir a jueces y magistrados”.

Así respondió a las declaraciones de los ministros Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán emitidas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el fin de semana, donde argumentaron que se requiere cierto perfil para integrar el PJF que no se puede alcanzar en las urnas.

“Si a ésas vamos, no se podría elegir al Presidente de México porque se requiere un perfil especial, porque llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, un consejo supremo de eminencias y no el pueblo; o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada.

“Y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el Gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros”, cuestionó el tabasqueño.

Subrayó que “el pueblo se equivoca menos que los potentados, influyentes y académicos del régimen”. Sin embargo, aclaró que los ministros tienen derecho a dar su punto de vista, aunque a un sector de la población le cueste entender que el pueblo es el soberano.

Indicó que existen procedimientos para elegir a los presidentes municipales, legisladores, presidentes de la república, gobernadores, y se tienen que reunir algunos requisitos.

“Desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos; tener como profesión la abogacía, tiene que tener tantos años de haber egresado de una escuela de derecho, tiene que haber demostrado en su trabajo en el sector privado, en el sector público, haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige”, explicó.

López Obrador declaró que, con todo respeto, lo que plantean los actuales ministros es como la pregunta de Creelman a Porfirio Díaz, que si ya estaba el pueblo de México preparado para la democracia, “y, formalmente, de manera demagógica, Porfirio contestó que sí”, sin embargo se quedó más de 30 años en el poder.

Expuso que los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista, lo cual es bueno e interesante. Además, añadió, “ya ellos deben saber que hubo un tiempo en que se elegían de manera indirecta a los ministros de la corte, incluso lo que es ahora el fiscal general, entonces el procurador, era electo durante mucho tiempo”.

Sin embargo, el Presidente opinó que les cuesta mucho trabajo a ciertos sectores de la sociedad entender que el pueblo es soberano, es el que manda, y que no puede haber un sistema político dominado por una élite.

Analiza con gobernadores censo de desaparecidos

El jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer por casi cuatro horas con los gobernadores de Morena y PVEM para evaluar los avances del informe sobre la búsqueda de personas desaparecidas, con base en el modelo de la Ciudad de México, el cual podría ser anunciado en diciembre.

Sin dar declaraciones a la prensa, los mandatarios estatales y funcionarios del Gobierno de la República abandonaron Palacio Nacional y sólo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se limitó a decir que saldría un boletín.

Por la mañana, el Jefe del Ejecutivo federal acusó que en la gestión de Karla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se actúo de mala fe para mostrar que había miles de desaparecidos como no se tenía registro en los últimos sexenios. Sin embargo, aclaró que no se ocultará ningún dato y tampoco se va a mentir.

“No se actualizó el censo, el registro y también hubo mala fe de nuestros adversarios que quisieron engañar diciendo de que habían más desaparecidos que nunca y que coincidía con nuestro Gobierno”, denunció en la conferencia matutina.

Explicó que en la reunión con los mandatarios estatales morenistas se daría seguimiento al modelo de la Ciudad de México para la búsqueda de desaparecidos, y “yo pienso que en diciembre podemos ya informar” el padrón final de personas no localizadas en el país.

Mencionó que dicho modelo se basa en ir casa por casa “porque resulta que se están encontrando personas, ya sea que hayan regresado con sus familias o que se hubieran trasladado a otro lugar”.

López Obrador dijo que en esta estrategia contra su Gobierno participaron diversas organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y hasta religiosas, de las cuales, admitió, tenía respeto, pero ahora ya no.