Regresa Manelich Castilla, ahora como secretario de Seguridad Pública en QRoo

A unas horas de iniciar su mandato como gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama aseguró que la transformación del estado comienza desde hoy, luego de presentar su gabinete para su administración.

“Es la responsabilidad más grande y honrosa que la vida me ha permitido” y les pidió a los funcionarios presentar su declaración 3 de 3 como parte de un ejercicio de transparencia.

Además, refrendó que la vocación de los gobiernos de la 4T se fundamenta en la transparencia y el combate a la corrupción, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Les pido servir con eficiencia y eficacia, siempre basados en la legalidad y la honestidad con el pueblo, les pido no traicionar al pueblo de Quintana Roo que es quien nos otorgó el gran honor de servirle”, enfatizó.

El gabinete legal está integrado por María Cristina Torres Gómez, en la Secretaría de Gobierno; Manelich Castilla Cravioto, en la Secretaría de Seguridad Pública; Eugenio Segura Vázquez, Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan); Bernardo Cueto Riesta, Secretaría de Turismo; Karla María Almanza López, Secretaría de Economía; Carlos Manuel Gorocica Moreno, Secretaría de Educación; Irazú Marisol Sarabia, Secretaría de Obras Públicas.

Así como Flavio Carlos Rosado, Secretaría de Salud; Luis Pablo Bustamante, Secretaría de Desarrollo Social; Armando Lara de Nigris, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus); Linda Saray Cobos Castro, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; Flor Ruíz Cosio, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como Alma Alvarado en el Instituto Quintanarroense de la Juventud.

Mara Lezama pidió a los nuevos funcionarios cumplir con el decálogo de la transformación; por el bien de todos, primero los pobres, gobierno igualitario, austeridad republicana, combate a la corrupción, gobierno orientado al bienestar del pueblo, crecimiento con prosperidad compartida, nueva gobernanza, vigilancia y control ciudadano y desarrollo sostenible y sustentable, además de no ser secretarios de escritorio.

Entre los nombramientos destaca el del abogado Manelich Castillo, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal.

LRL