No van a poder regresar, advierte AMLO a opositores; 'se acabó la robadera', dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es positivo el relevo generacional y ya está todo preparado para que continúe la transformación en el país, por lo que los corruptos neoliberales y neoporfiristas no van a poder regresar, porque ya “se acabó la robadera”.

En Valle de Chalco Solidaridad, acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, refirió cómo los gobiernos anteriores deterioraron la economía y los programas de apoyo para las familias.

Aseguró que su administración logró recuperar, por ejemplo, el salario y el sector salud, por lo que subrayó que no se debe permitir que regresen los anteriores gobernantes.

"Por eso no hay que dar marcha atrás a la transformación, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, neoporfiristas. No van a regresar por sus fueros. Se acabó la robadera", manifestó el presidente.

En su discurso, el titular del Ejecutivo federal pidió a sus seguidores que tengan confianza, porque les aseguró que ya todo está listo para el relevo generacional y ratificó que él no fungirá el papel de cacique.

"Tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional. No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento", dijo.

Y agregó que "no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro, porque, también, no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero", expresó.

