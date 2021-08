Regreso a clases 2021: AMLO asegura que no quiere que ningún niño se enferme

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay riesgos o son menores" por el regreso a clases, ya que "no quiere que ningún niño se enferme" y señaló que no será obligatoria la carta de corresponsabilidad que promovió la SEP.

AMLO denunció que hay una campaña de desprestigio y de bajeza por parte de los medios en contra de su Gobierno para infundir miedo a la población sobre la salud de los niños y el regreso a las escuelas el próximo 30 de agosto, fecha en la que arranca el ciclo escolar 2021-2022.

"La responsabilidad es de todos y principalmente del Gobierno, del titular del Ejecutivo, del Presidente, y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases es porque considero que no hay riesgos o que son menores", afirmó AMLO durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Regreso a clases: AMLO asegura que no hay riesgos; "si se presentaran problemas vamos a actuar"

López Obrador declaró que afecta más tener a los niños encerrados sólo viendo el Nintendo, o encerrados aunque no tengan esos juegos, que han creado muchos mecanismos donde participan varios de ellos donde hay mucha violencia.

Sobre esto, AMLO señaló que "sí importa mucho la escuela, por eso es perverso, es de canallas que por las diferencias que tenemos con los corruptos, con los dueños de los medios de información que usen estos casos como bandera porque a nosotros no nos afecta, pero sí afectan mucho a la gente, a la educación".

"Son muy irracionales nuestros adversarios, muy irresponsables, faltos de ética, cómo van a mentir cuando se trata de un asunto tan delicado, la salud, la educación. Qué le digo a los padres, no hay riesgos, si se presentaran problemas vamos a actuar, estamos pendientes nosotros, siempre hemos estado atentos", dijo.

lee más Regreso a clases: Apartarán de salón a alumnos sin carta de corresponsabilidad

AMLO señala que hace más daño tener a los niños encerrados y aclara que no quiere que se enfermen

AMLO expuso que los papás, las mamás, saben que no hay comportamientos normales ya en muchos niños que por tanto tiempo han estado en el encierro y con esas prácticas de juego en el Nintendo.

"Imagínense cuánto tiempo en la pantalla, los daños a la vista, cuánto tiempo sentados, inactivos, solos". Andrés Manuel López Obrador

López Obrador destacó que la propia Unicef dice que hace más daño tener a los niños encerrados que un posible contagio, "deben tener fundamentos. Yo no quiero que los menores se enfermen, se contagien, nadie, pero hay que revisarlo profesionalmente con pruebas técnicas científicas, con argumentos".

AMLO cuestiona a quienes se resisten al regreso a clases presenciales

AMLO cuestionó a aquellas voces que supuestamente tratan de defender a los niños, niñas y adolescentes que van a retornar a las aulas el próximo ciclo escolar 2021-2022.

"No hay ninguna confusión por regreso a clases, es toda una campaña de desprestigio, infundir miedo, pero no es porque les importe la salud de los niños. Recuerdo a Claudio X. González que decía 'qué barbaridad que los niños se quedan sin clases, los de Oaxaca', como si le importaran mucho los niños", aseguró.

"Ahora es lo mismo, como si les importaran los niños, no, están en contra de nosotros", sostuvo el primer mandatario al denunciar por enésima ocasión que los medios de comunicación "están dale y dale y dale, confunden, aturden, obnubilan y atontan".

lee más 6 tips para ahorrar en la compra de útiles escolares en el regreso a clases 2021

López Obrador indicó que no hay argumentos para señalar que se ha dado un incremento de niños contagiados por COVID-19.

"Todo en exceso y claro que sí hay mucha gente, que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, por decir que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión. Es no, no, no, no, es dogmático", aseveró AMLO.

EASZ