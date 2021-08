“No soy rehén de nadie”, revira AMLO ante retén de la CNTE

En lo que hasta ahora es el choque más directo entre la CNTE y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer integrantes de la Sección 7 retuvieron la camioneta donde viajaba el mandatario durante dos horas, impidiendo que éste asistiera a la conferencia mañanera en las instalaciones militares en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que tuvo que iniciar sin él.

Los profesores demandaron un diálogo directo con López Obrador para reanudar las mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), poner fin a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña, reactivar las cajas de ahorro, el descongelamiento de plazas y garantizar un regreso seguro a clases el próximo lunes.

Tras el bloqueo de que fue víctima por parte de los maestros chiapanecos, el Presidente emitió desde el vehículo un mensaje, vía teleconferencia, para advertir que no permitirá ser rehén de grupos de intereses creados, ni se establecerán relaciones de complicidad mafiosa con ninguno.

En el asiento del copiloto y aún con el cinturón de seguridad puesto, dijo que se trata de un asunto de intereses políticos.

“Esto no lo puedo permitir porque no puede el Presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido maestros en México y los vamos a seguir atendiendo (...) Por la dignidad de la investidura presidencial yo no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco condiciones de complicidad mafiosa con ningún grupo de intereses creados.

“Estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación (Delfina Gómez), que es la que le corresponde este asunto, pero ellos quieren que yo los atienda aquí mismo, pero no puedo ser rehén de nadie, entonces aquí me quedo el tiempo que sea necesario”, afirmó.

En redes sociales se difundieron videos del encontronazo en el que los manifestantes le exigen atenderlos, a lo que el mandatario respondió: “no acepto chantajes, me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”.

Tras dos horas de estar cercado por maestros, el Presidente por fin pudo ingresar a las instalaciones militares para continuar con su agenda de trabajo por el estado de Chiapas. Fue la primera vez que el tabasqueño no encabeza una “mañanera” por estos motivos.

En la conferencia matutina se registró un caos en la conducción de la misma ante la falta de López Obrador. Por un lado, los secretarios de Seguridad y Defensa, junto con el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón presentando el informe de seguridad, pero todo el desconcierto los rebasó.

Falló el equipo de producción al presentar los spots del Presidente con motivo de su tercer informe de gobierno; la transmisión del videomensaje de AMLO desde la camioneta también tuvo problemas de conexión y audio. Una conferencia marcada por la desorganización.

Horas más tarde, el mandatario reclamó a la Coordinadora los modos con los que lo espetaron y equiparó a sus dirigentes con los de la organización Frente Nacional Ciudadano (FRENA).

“Ahora en la mañana que los maestros ahí nos detuvieron pude haberles dicho: ‘oigan, si nos vemos el lunes en la Ciudad de México, allá les espero’, y pasar, pero no, quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto. Además, siempre los hemos atendido y ellos tienen otros propósitos, entonces quise pues protestar, también para no perder la costumbre porque yo vengo de la protesta”, manifestó.

López Obrador recalcó que muchos dirigentes, incluidos los de la actualidad, no saben encabezar protestas y dormir con la gente. “Son como los de FRENA, que fueron al Zócalo y se quedaban a dormir muy pocos y los líderes se iban a dormir a los hoteles, dirigentes ‘nylon’”, criticó.

Sin embargo, el secretario de organización y representante ante la CNTE, Javier Saavedra Carrasco, aseguró que harán presencia en todos los actos que encabece el mandatario durante su gira de tres días por Chiapas.

El dato: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la integran grupos de maestros del sur del país, disidentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Chiapas, segundo con menos delitos: Escandón

El gobernadOR de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que la entidad se encuentra en el segundo lugar con menos delitos en el país, tanto en la incidencia general como en delitos de alto impacto.

En Tuxtla Gutiérrez, durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que durante los tres años de su gestión frente al gobierno chiapaneco, los delitos de alto impacto han bajado “de manera importante”.

Indicó que en 2019 se ejecutaron 300 órdenes de aprehensión, número que subió para 2020 a 589, mientras que en 2021 se registraron 838. Informó que los autos de vinculación a proceso fueron de 507 en 2019, 597 en 2020 y de mil cuatro para 2021.

Escandón aseveró que durante las últimas 48 horas no se ha registrado ningún homicidio doloso en Chiapas.

“Tanto ayer como hoy son días muy blancos en materia de seguridad. Ayer tuvimos dos homicidios culposos por accidentes, pero hoy ni siquiera eso ni ningún otro delito de alto impacto”, agregó.