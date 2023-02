Remoción de Osorio Chong como coordinador, en manos de senadores, dice 'Alito'; arremete contra el senador

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que las y los senadores de su partido son quienes deberán tomar una decisión sobre mantener o no a Miguel Ángel Osorio Chong como su coordinador en la Cámara alta, luego del diferendo que hubo entre ambos por su llegada inesperada a la plenaria del grupo parlamentario.

El líder del tricolor manifestó “extrañeza” por la salida del senador de su reunión con legisladores cuando llegó para “dialogar”.

Aunque aseguró que en su partido “se respetan todas las voces”, arremetió contra Osorio Chong, cuyo comportamiento lo calificó como “servil” al Gobierno de la República.

“Pero con esa vehemencia que luego atacan o pretenden dividir al PRI, con esa vehemencia deberían de demostrar carácter, porque parece que no tiene carácter para verdaderamente estar frente a un gobierno que no tiene resultados en este país”, dijo en entrevista.

Tras referir que los senadores decidirán sobre si Osorio Chong se mantiene como coordinador, Moreno Cárdenas aseguró que al interior de la bancada hay “una gran inconformidad”.

Aseguró que la molestia parte porque no convoca a reuniones de trabajo, no acude al Senado.

“Sé que hay una gran inconformidad, porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República, y verdaderamente es lamentable… Imagínese usted, lo he dicho siempre, no se presenta. Usted no lo vio en la Sesión. Yo lo ando buscando desde hace tres años que no se presenta en el partido”, dijo.

DGC