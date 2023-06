Renuncias deben ser definitivas, pide AMLO

Las renuncias que presenten los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben ser definitivas y las últimas del presente sexenio, demandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda; o sea, un año tres meses; o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, subrayó.

Reiteró que no se convertirá en el “gran elector” durante el proceso de selección del candidato presidencial de Morena.

“Yo no voy a designar a mi sucesor y no voy a designar, tampoco, al candidato de mi partido; aunque ahora tengo licencia temporal, a veces contribuyo, pero no en horas de labores, después de las ocho de la noche me reúno con ellos”, dijo el Presidente, al referirse al encuentro que encabezó el lunes en un restaurante cercano a Palacio Nacional.

Recordó que en esa reunión se habló de la unidad, para evitar que las rupturas provoquen la pérdida de elecciones.

“Es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, continuidad con cambio; es muy importante la unidad, que no haya rupturas y no tiene por qué haberlas, si es piso parejo y no hay dedazo y es el pueblo el que va a decidir con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas con encuestas, no ha habido rupturas, muy pocas”, señaló el mandatario, quien hizo un reconocimiento de los cuatro principales contendientes.

Sobre el senador Ricardo Monreal, destacó que, aunque pertenece a otro poder, ha sido un eficiente colaborador para la transformación del país.

“En el caso de Ricardo, aunque es un poder independiente, autónomo, sí pertenecemos al mismo movimiento, estamos luchando por la transformación. Y fue muy importante el que, cuando se podía, que no se habían cerrado los opositores, logramos reformas a la Constitución, importantísimas, que ya me puedo sentir satisfecho; faltan algunas, pero las fundamentales ya están ahí”, manifestó.

Acerca de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que se encuentra complacido por la forma en que se manejó la política exterior del país.

“Las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas, sobre todo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que no es un asunto sencillo, es complejo”, enfatizó.

“En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum la eligió el pueblo, los ciudadanos, pero es compañera de nosotros de mucho tiempo, trabajó conmigo, fue secretaria de Medio Ambiente cuando yo fui Jefe de Gobierno, ha hecho muy buen trabajo, muy buena labor como Jefa de Gobierno”, subrayó.

Respecto de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue al único que llamó hermano, e incluso recordó que conoce a su familia desde que vivía en Tabasco; sus padres apoyaron su movimiento desde que inició, recordó.

“Y pues él es abogado, también notario, electo senador, gobernador, por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación. Me ha ayudado mucho, pero pues también manifestó su interés en participar, entonces no tengo yo queja”, abundó López Obrador.

Cuestionado sobre el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, el Presidente dijo que también podrá participar, pero sólo si su partido, el PT, lo propone como su candidato presidencial.

“Si su partido lo postula, no se excluye, lo que pasa que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el consejo. Pero los cuatro que han decidido participar, de primera”, concluyó el Ejecutivo federal.