Reprocha Xóchitl Gálvez persecución política contra la oposición

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, advirtió que el gobierno federal y Morena buscarán presionar y mantendrán su persecución política en contra de los opositores, como lo hacen en contra de los priistas de la Ciudad de México para ratificar a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy.

Luego de que el sábado el secretario general del tricolor, Tonatiuh González Case, fue presentado a declarar ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas, reprochó que a los “de casa”, como el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, los premien con una embajada, pese a que, acusó, es responsable del huachicoleo, mientras que a la oposición la presionan con este tipo de procedimientos.

“Lo que suena extraño es que el caso de Cuauhtémoc tiene mínimo tres años, cuatro años, y justo cuando tienen que nombrar o ratificar a la fiscal, como no tienen los votos, su manera es presionar a la oposición, o sea, esa detención tiene que ver con doblar al PRI para que le dé los votos a la ratificación de la Fiscalía. Es increíble la persecución política contra la oposición, porque a los de casa los hacen embajadores”, manifestó.

Entrevistada en Hidalgo, donde realizó una gira por Pachuca e Ixmiquilpan para sostener encuentros con militantes de las tres fuerzas políticas y Xochilovers, recordó que a ella ya intentaron amedrentarla, pero no encontraron ilícito alguno.

“En contra mía ya lo intentaron, no encontraron nada, no pudieron demostrar que la casa, que es totalmente legal, de tres niveles, casa de clase media, en una colonia de clase media, que está totalmente autorizada, persiguiéndome, diciéndome que era una casa ilegal, pues por eso les dije: ‘Demuélanla, órale; si creen que es ilegal, demuélanla. Pero, miren, le sacaron. Y, por otro lado, tampoco me pudieron demostrar que como empresaria haya cometido delitos, soy una empresaria que genera empleo, que paga impuestos y de alguna manera también intentaron desprestigiarme por ser empresaria. Entonces ya lo intentaron, no han encontrado nada porque no me van a encontrar nada”, enfatizó.

Sostuvo que en el caso de Hidalgo ya se han registrado investigaciones en contra de presidentes municipales para presionarlos: “Varios alcaldes me dijeron: ‘Ingeniera, yo sí voy, (pero) ya me amenazaron’”.

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México subrayó que la elección presidencial será muy competida y dio las cifras sobre los millones de votos de los últimos comicios que respaldan sus estimaciones.

“En el 21 Morena sacó 21 millones de votos, nosotros 20, con Movimiento Ciudadano, 32, obviamente ahora Movimiento Ciudadano no va tampoco con nosotros, pero Morena ya no trae los 30 millones de votos que decía, entonces es una elección peleada. La gente está enojada con el gobierno, no lo va a decir; los alcaldes, la gente, todo mundo tiene miedo, porque son muy represores, son muy autoritarios, como en el pasado”, expresó.

Al reiterar que uno de los principales problemas que enfrenta el país es el de la violencia, Xóchitl Gálvez reiteró que los mexicanos ya no van a aguantar otro sexenio de desastre.

“No se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu familia, se trata de tus hijos, no vamos a aguantar seis años más de desastre, no vamos a aguantar seis años más de colusión con la delincuencia, necesitamos recuperar el país, necesitamos darle certeza, basta de extorsión, basta de que la gente tenga que vivir a merced de la delincuencia”, remarcó.

