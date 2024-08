Repunte de casos Covid “no es nada significativo”

A pesar del incremento de casos Covid-19 en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es grave ni se comparan las cifras con lo que sucedió en los peores momentos de la pandemia.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, desestimó los datos que han sido difundidos en redes sociales que mencionan un aumento significativo de contagios. “No es nada significativo, desde luego nada que ver con lo que padecimos y sufrimos, lo lamentable que fue el Covid-19, la pandemia, en sus peores momentos. Nada que ver con eso”, explicó.

El presidente agregó que en el caso del Covid-19 como del dengue, los indicadores de contagios están abajo. “Hay Covid, pero no hay mucho contagio, y lo más importante, que no es de la gravedad que se padeció, o sea, no tenemos afortunadamente defunciones, fallecimientos”, puntualizó.

Señaló que no se informó de esta situación en el “Pulso de la Salud”, cuando estuvieron presentes las autoridades del ramo, porque no se consideró que era grave.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral informó esta semana que se han reportado 10 mil 217 casos positivos de Covid-19 y 411 muertes en lo que va de 2024, con un incremento gradual de casos en las últimas semanas.

La Ciudad de México es la entidad en donde se han reportado más contagios de dicha enfermedad, con dos mil 551 casos y 63 muertes.